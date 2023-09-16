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ناسا: لا نستبعد وجود تكنولوجيا فضائية فى الغلاف الجوى للأرض

9/16/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير جديد، عن أن وكالة ناسا لا يمكنها استبعاد أن التكنولوجيا الفضائية تعمل في الغلاف الجوي للأرض، فإن دراسة الأطباق الطائرة والأجسام الطائرة المجهولة وادعاءات أن سفن الفضاء الفضائية تزور الأرض كانت منذ فترة طويلة مجرد شائعات، حتى قالت ناسا إنها تريد تبديد التصور السلبي المحيط بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية وجعلها مجالًا محترمًا علميًا للدراسة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كجزء من الجهود المبذولة لوضع دراسة الأجسام الطائرة المجهولة على أساس علمي أكثر، قالت إنها تفضل تسميتها بـ UAPs، "الظواهر الشاذة غير المحددة".

جمعت لجنة تابعة لوكالة ناسا، تضم 16 خبيرًا في المجالات العلمية وتتراوح من الفيزياء إلى علم الأحياء الفلكي، تقرير في UAPs والذي وصفته بأنه "أحد أعظم ألغاز كوكبنا".

وقال التقرير: "تم رصد أجسام في سمائنا لا يمكن تحديدها على أنها بالونات أو طائرات أو ظواهر طبيعية معروفة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك هناك عمليات رصد محدودة عالية الجودة".

وأضاف التقرير: "إن طبيعة العلم هي استكشاف المجهول، والبيانات هي اللغة التي يستخدمها العلماء لاكتشاف أسرار الكون".

وأوضح: "على الرغم من الحسابات العديدة، فإن غياب الملاحظات المتسقة والمفصلة يعني أننا لا نملك حاليًا مجموعة البيانات اللازمة للتوصل إلى استنتاجات علمية نهائية حول UAP".

وقال التقرير إنه "لا يوجد سبب" لاستنتاج أن تقارير UAP الحالية لها مصدر خارج كوكب الأرض.

لكنه قال إنه إذا كان من المعقول وجود أشكال حياة خارج كوكب الأرض في المجرة، فمن المعقول أيضًا أن تكون هناك "تكنولوجيا فضائية محتملة غير معروفة تعمل في الغلاف الجوي للأرض".

وقالت ناسا إنها ستبذل "جهودًا متضافرة" لدراسة UAPs بشكل علمي، باستخدام أقمارها الصناعية، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية التجارية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

يمكن للجمهور أيضًا تقديم المساعدة، باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لالتقاط صور للأجسام الطائرة المجهولة المحتملة.


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