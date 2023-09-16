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المركبة الروسية سويوز تصل بـ 3 رواد فضاء إلى المحطة الدولية

9/16/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت مركبة فضائية روسية من طراز سويوز تحمل رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم، بعد حوالي ثلاث ساعات من انطلاقها، وقد التحمت مركبة سويوز، التي تسمى MS-24، بالمختبر المداري، بينما كانت المركبتان تحلقان على ارتفاع 260 ميلا (418 كيلومترا) فوق شرق كازاخستان.



وفقًا لما ذكره موقع "Space"، كان ذلك بعد 3 ساعات و9 دقائق فقط من انطلاق المركبة Soyuz MS-24 من قاعدة بايكونور الفضائية التي تديرها روسيا في كازاخستان، وهي رحلة سريعة جدًا إلى محطة الفضاء الدولية، ولكنها لم تحطم الرقم القياسي تمامًا.



وتحمل مركبة سويوز إم إس-24 رواد الفضاء لورال أوهارا وأوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، الذين ينضمون إلى سبعة رواد فضاء آخرين على متن المختبر المداري.



وسينطلق اثنان من رواد الفضاء في مهمة مدتها عام على محطة الفضاء الدولية، في حين سيعود أوهارا إلى الأرض خلال ستة أشهر.



يعد أوهارا وتشوب مبتدئان في مجال رحلات الفضاء، لكن كونونينكو يتمتع بخبرة كبيرة، وكان رائد الفضاء قد أمضى بالفعل 736 يومًا في المدار عبر أربع مهمات مختلفة لمحطة الفضاء الدولية قبل الإطلاق اليوم، كما أنه خلال مهمته التي استمرت لمدة عام، سيحطم كونونينكو الرقم القياسي لمعظم الوقت الذي قضاه في الفضاء، وهو 878 يومًا، والذي كان يحمله زميله رائد الفضاء جينادي بادالكا.



كما أنه من المقرر أن تعود مركبة سويوز، وهى تحمل رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين ورائد ناسا فرانك روبيو إلى الأرض من المحطة الفضائية إلى الأرض.







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