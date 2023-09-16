Saturday, 16 September 2023 11:01 GMT

93 مليون دولار.. تسوية تدفعها جوجل فى كاليفورنيا بعد انتهاكها حقوق المستهلك

9/16/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) ستدفع شركة جوجل 93 مليون دولار في التسوية التي توصلت إليها مع المدعي العام في ولاية كاليفورنيا روب بونتا، لحل المزاعم بأن ممارسات الشركة المتعلقة بالموقع والخصوصية تنتهك قوانين حماية المستهلك في الولاية، وزعمت وزارة العدل في كاليفورنيا أن شركة Google كانت "تجمع بيانات موقعها وتخزنها وتستخدمها" لأغراض إعلانية للمستهلكين دون موافقة مستنيرة.



وتزعم الشكوى أن جوجل استمرت في جمع بيانات المستهلك المتعلقة بموقع المستخدم حتى عندما قام المستخدم بإيقاف تشغيل ميزة "سجل المواقع"، وقامت الشركة بتسوية دعاوى قضائية مماثلة في أريزونا وواشنطن العام الماضي لتتبع المستهلكين بشكل غير قانوني.



وبالإضافة إلى دفع 93 مليون دولار، وافقت جوجل على "ردع سوء السلوك المستقبلي". تعد هذه التسوية، التي لن تضر حقًا بمال جوجل العميقة، مهمة لأن عملاق التكنولوجيا يحقق غالبية إيراداته من الإعلانات والإعلانات المستندة إلى الموقع هي ميزة مهمة لمنصته الإعلانية.



وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، لموقع Engadget: "تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية هذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات".



وتطلب California AG من Google توفير شفافية إضافية حول تتبع الموقع من خلال تزويد المستخدمين بمعلومات مفصلة حول بيانات الموقع التي تجمعها، ويجب على الشركة أيضًا تقديم إخلاء المسؤولية للمستخدمين بشأن إمكانية استخدام معلومات موقعهم لتخصيص الإعلانات.







MENAFN16092023000132011024ID1107082113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث