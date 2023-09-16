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أبل تفرض رسومًا إضافية على معظم عمليات تبديل بطاريات Apple Watch

9/16/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة Appl بزيادة أسعار معظم بدائل بطاريات Apple Watch، وفقًا لما أوردته 9to5Mac، وكانت تكلفة المقايضة 79 دولارًا، ولكن الآن بالنسبة لأجهزة Apple Watch Series 4 والأحدث، سيتعين عليك دفع 99 دولارًا، ويمكنك الاطلاع على الأسعار بنفسك على موقع خدمة وإصلاح Apple Watch الخاص بالشركة من خلال غربلة الإصدارات والنماذج المختلفة.



ومن المؤسف أن بعض رسوم استبدال البطارية ترتفع، حيث رفعت شركة Apple أسعار استبدال البطاريات في بعض أجهزة iPhone وiPad وMac بمقدار 20 دولارًا إلى 50 دولارًا في وقت سابق من هذا العام ، وفقا لتقرير theverge



مع ذلك، يمكن أن يكون الدفع مقابل استبدال البطارية طريقة جيدة للحصول على عمر إضافي لجهاز قديم يعمل بشكل جيد، وهذا ما يفكر الكثير من المستخدمين القيام به للحفاظ على جهاز iPhone 12 Mini الخاص بهم لكى يعمل لأطول فترة ممكنة.









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