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انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية الأوروبية بنسبة 70% فى النصف الأول من 2023

9/16/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Youm7) تأثر تمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا بشكل كبير بالبيئة الاقتصادية الصعبة، حيث جمعت الشركات الناشئة في هذا القطاع ما مجموعه 4.6 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023 - بانخفاض 70% من 15.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن شركة Finch Capital.



وقال رادبود فلار، الشريك الإداري في شركة Finch: "منذ منتصف عام 2022، شهدنا زيادة في انضباط الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، مما أدى إلى انخفاض التمويل، وتسريح العمال، وانخفاض الاكتتابات العامة الأولية، والهروب إلى الجودة، والتركيز على كفاءة رأس المال".



وشهد النصف الأول من هذا العام انخفاضًا بنسبة 48% في عدد الصفقات (434 في المجموع) إلى جانب انخفاض بنسبة 84% في أحجام معاملات الاندماج والاستحواذ، مقارنة بمستويات 2022 المكافئة، كذلك انخفض إجمالي نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 5% فقط، مع تطابق الأحجام مع مستويات العام الماضي.



وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن أفضل 20 جولة تمويلية عادت إلى مستويات ما قبل عام 2020، إلا أن الاستثمار انخفض بشكل أكبر بالنسبة للبقية، والتي شكلت أقل من 40% من إجمالي حجم الصفقة. وتأثرت الشركات الناشئة في المراحل من السلسلة A إلى C بشكل أكبر، وفي المقابل استمرت الجولات التأسيسية في جذب التمويل.



ومن منظور التقييم، انسحبت الأسواق العامة إلى مستويات عام 2019، بعد نمو قياسي في الفترة 2020-2021، لكنها تظهر علامات الاستقرار. وتنتقل الأسواق الخاصة أيضًا إلى مستويات التقييم لعام 2019 بوتيرة مماثلة ولكن أبطأ



وأشار فلار إلى أنه "يجب أن نبدأ أيضًا في رؤية انتعاش بطيء لسوق الاكتتابات العامة الأولية في الفصل الدراسي المقبل حيث بدأت التقييمات في الارتفاع ببطء وانخفاض التضخم".



التشفير آخذ في الارتفاع


اجتذبت العملات المشفرة والإقراض معظم الاستثمارات، مما أدى إلى إزاحة المدفوعات والخدمات المصرفية - وهي فئة مرنة تقليديًا شهدت نشر رأس مال قياسي في عام 2022.



وتُصنف واحدة من كل ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على أنها عملات مشفرة/بلوكشين.


من B2C إلى B2B


كما وجد التقرير أن الاتجاه السائد في السنوات الماضية نحو التكنولوجيا المالية B2B موجود ليبقى، أحد الأسباب وراء ذلك هو الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا التنظيم مع تزايد توحيد المدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة،
والسبب الآخر هو التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع التأمين.


المملكة المتحدة تقود التمويل


باعتبارها نقطة ساخنة راسخة في مجال التكنولوجيا المالية، أظهرت المملكة المتحدة مرونة أكبر واستحوذت على أكثر من 50% من التمويل في أوروبا.



ومع ذلك، شهدت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضًا انخفاضًا بنسبة 70% في قيمة التمويل، وسجلت بولندا أكبر انخفاض بنسبة 89.9%. بشكل عام، شهدت البلدان التي تتمتع بقاعدة مستثمرين نشطة من السلسلة A-B، صمود التقييمات مع زيادات طفيفة في تقييمات ما بعد المال.


"الوضع الطبيعي الجديد"


"إن التوحيد والتدفقات الاستثمارية الأكثر تنافسية، جنبًا إلى جنب مع المستويات الكبيرة من رأس المال غير المستغل، سيؤدي إلى نضج قطاع التكنولوجيا المالية.



قال فلار: "يوضح هذا المستوى الطبيعي الجديد من النشاط إعادة تركيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية على الاستدامة طويلة المدى مقابل المكاسب قصيرة المدى".



وعلى الرغم من أن البيئة العامة ستظل تمثل تحديًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أنه أضاف أن هذا سيؤدي إلى "نظام بيئي أكثر صحة واستدامة لبدء التشغيل والتوظيف والمستثمرين".









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