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تأهيل سبخة غويمض

9/16/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تنفيذ مشروع تجريبي تطبيقي، لإعادة تأهيل سبخة غويمض بشرق منطقة القصيم، إحدى مواقع البيئات الرطبة الداخلية (السبخات)، باستزراعها بـ3.800 شتلة من النباتات المحلية المتلائمة مع ملوحة التربة والمياه، والمقاومة للجفاف، التي تتأقلم مع طبيعة النظام البيئي في أراضي السبخات.
يأتي ذلك ضمن جهود المركز لإعادة تأهيل أحد النظم البيئية المهمة بالمملكة، وتحقيقا لمستهدفات السعودية الخضراء، حيث بلغ عدد السبخات بالمملكة 41 سبخة، تتراوح مساحاتها بين 3500 كيلومتر مربع و10 كيلومترات.
تحليلات كيميائية
بدأت فرق المركز في تنفيذ المشروع بعمل المسوحات الميدانية، ووصف الموقع، وحساب مستوى الانحدار والارتفاع، وإجراء رفع مساحي، وإعداد الخرائط الرقمية. كما أجريت التحليلات المعملية لعينات تربة مماثلة للموقع، وقياس نسبة الأملاح الكلية والذائبة، وغيرها من التحليلات الكيميائية والفيزيائية.
شبكات تصريف
تضمنت التجربة التطبيقية كشط الطبقة السطحية المتملحة، وتنفيذ شبكات تصريف للمياه في صورة خنادق ترابية مكشوفة، لتخفيض كميات المياه المالحة المتراكمة في أرض السبخة. كما تضمنت التجربة استخدام إحدى التقنيات (خزانات البروبالين)، بهدف تخزين ونقل المياه خارج نطاق موقع الاستزراع، لتخفيض مستوى الماء الأرضي، وتقليل نسبة الملوحة العالية فيها، تمهيدًا لاستزراعها بالنباتات الملحية الملائمة (الأثل - الطرفا - الغاف الخليجي - الغضا - الأرطى - العصلا)، وحمايتها من خلال السياج الخطي لمنطقة الاستزراع.

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