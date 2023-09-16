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نورس جدة يعزز جودة الحياة

9/16/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسارع وتيرة العمل على مشروع جزيرة النورس، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 52.240 مترًا مربعًا، وممشى بعرض يتراوح بين 30 و70 مترًا، وبطول 1000 متر، ويضم 25000م٢ من الممرات إلى الكورنيش، ويضم مجمع سينما يتكون من 6 قاعات بسعة إجمالية تصل إلى 800 شخص، ومطاعم ومقاهي ومعرضًا للفنون ومرافق ترفيهية وناديًا شاطئيًا للسيدات بمساحة تزيد على 4000م٢، وقاعة مناسبات ونادي مارينا ونادي يخوت وقوارب، وأرصفة يمكن أن تستوعب حتى 90 قاربًا.
وستكون جزيرة النورس من المشروعات الحيوية بالواجهة البحرية، ووجهة مثالية أمام السكان وزوار العروس عند اكتمال المشروع الذي يعزز جودة الحياة، ويحسن أنسنة المدينة، ويعطي خيارات كثيرة أمام السكان والزوار والسياح في الترفيه والسياحة.
وتواصل أمانة جدة أعمال المشروع وتطوير الجزيرة بالواجهة البحرية ضمن المشاريع التي تهدف لتحقيق رؤية 2030، وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بجدة من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة، وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.

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