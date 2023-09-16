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نفط برنت يرتفع إلى حوالي 94 دولارا للبرميل

9/16/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر في تعاملات الجمعة ليواصل الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وسط توقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي ووقف رفع أسعار الفائدة عالميا، إلى جانب مخاوف من عجز في الإمدادات.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.25 % إلى 93.93 دولار للبرميل، فيما سجل مكاسب أسبوعية 3.6%.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% أو 61 سنتا إلى 90.77 دولار للبرميل. وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وقفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 30% منذ منتصف شهر يونيو، ولم يعد توقع المحللين بلوغها مستوى 100 دولار للبرميل أمراً نادراً، وفق ما ذكرته وكالة“بلومبرغ”.
وتوجد مؤشرات فنية على أن هذا الصعود قد بلغ ذروته. فمؤشر قوة النسبة لمدة 14 يوماً بالنسبة لمزيج برنت تجاوز عتبته، مشيراً إلى احتمال تراجع الأسعار، وذلك خلال معظم أيام الأسبوعين الماضيين.
وأدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وقالت المحللة في (سي.إم.سي) تينا تنغ، إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، وفق“رويترز”.
من جانبه، أفاد المحلل في“أواندا” إدوارد مويا:“المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت. لا أحد يشكك في أن قرار أوبك+ في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح شديد في الربع الرابع”.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع.



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