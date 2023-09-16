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جيدكو تنهي عرض منتجاتها الوطنية في العبدلي

9/16/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) من عرض عينات من المنتوجات الوطنية في منطقة بوليفارد العبدلي والذي تم من خلاله وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية عرض مجموعة من العينات لمنتجات الشركات الأردنية المستفيدة من برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها المؤسسة في متجر تم تقديمه مجانا من مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.

وحظي المتجر باستقبال عدد كبير من الزوار الأردنيين والأجانب من رواد منطقة العبدلي، حيث أبدى العديد منهم اهتماماً بالمنتجات الأردنية.

وقالت مالكة ومدير عام مصنع المعين للورق الصحي- إحدى الشركات التي عرضت منتجاتها- نيفين الشوابكة إنها ترغب باستمرار المؤسسة بمثل هذه المبادرات، مشيدة بكونها خطوة رائدة ومتقدمة من قبل المؤسسة لدعم الصناعات الوطنية وتوفير طرق جديدة للتسويق لها في المناطق الأكثر رواجا، فكما هو معروف أن منطقة بوليفارد العبدلي تشهد إقبالاً سياحياً شديداً خلال فترة الصيف والموسم السياحي، وبذلك تكون فرصة التعرف على المنتجات والشركات المنتجة في أعلى مستوياتها.

وأكد المهندس المتخصص بصناعة الخزف والتحف بأنواعها بسام أبو ربيع أن الإقبال الكبير على المعرض وتنوع المنتجات الأردنية المعروضة فيه زاد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ووفر له فرصا تسويقية جديدة.

أما منصة الحرفيين الأردنيين Crafts Market، فوجّهت شكرها للمؤسسة، مثمنة دور المعرض في دعم الحرفيين الأردنيين ونشر منتجاتهم.

وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها وتطورها بما يزيد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.



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