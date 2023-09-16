Saturday, 16 September 2023 11:00 GMT

الطباع يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وجمهورية التشيك

9/16/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير التشيكي لدى المملكة اليكساندر سبوريش، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وأكد الطباع والسفير التشيكي الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، حيث أن البلدين تربطهم علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، و أشار الطباع على أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وأشار الطباع على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الطباع عن أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، حيث أن الأردن تتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات، تتيح فرص للمستثمرين التشيكيين في الاستثمار في المملكة، وحث على عرض الفرص الاستثمارية القائمة في التشيك للمستثمرين الأردنيين.

من جانبه، أكد سبوريش على استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، مقدراً دور الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية وذلك من ضغط اللجوء المستمر، ونسب البطالة المرتفعة بين المجتمع الأردني رغم وجود العمالة الأجنبية بنسب مرتفعة.
وأكد على دور السفارة التشيكية في تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث أشاد في قطاع الطاقة والقطاع الطبي والتعليم في الأردن وأبدى اهتمام الجانب التشيكي في الاستثمار في تلك القطاعات، وأكد على تعزيز التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وتشير الإحصاءات إلا أنه في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والتشيك ما يعادل 28.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ 34.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات الأردن إلى التشيك في عام 2022 ما يعادل 0.86 مليون دولار أمريكي، وبلغت الواردات ما يعادل 27.3 مليون دولار، مسجلاً عجز في الميزان التجاري بقيمة 27.2 مليون دولار أمريكي.

وقد حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالحليم عابدين، أيمن علاونة، ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.



MENAFN16092023000072011014ID1107082104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث