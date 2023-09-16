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الزيادة السكانية خطر يهدد نصيب الفرد من مياه النيل في مصر

9/16/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع الزيادة السكانية، فإن نصيب الفرد من المياه في البلاد يتناقص بشكل ينذر بالخطر.

وتراجع متوسط نصيب الفرد من مياه النيل إلى 526.1 متر مكعب في العام 2023.

وبلغ عدد سكان مصر 14.2 مليون نسمة في العام 1927 وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل حينها 3914.5 متر لينخفض الآن إلى 526.1 متر.

ومع الزيادة السكانية المتسارعة، تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 متر عام 2014، وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 متر عام 2021، ثم انخفض إلى 539.4 عام 2022، وتراجع ليسجل 526.1 عام 2023.

وأظهرت بيانات إحصائية أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالميا من حيث عدد السكان والثالثة أفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية.

ويتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حال توقف معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ليصل إلى 146 مليون عام 2042.

وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل إلى 448.7 متر عام 2032، و380.1 متر عام 2042. (RT)



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