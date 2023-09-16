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وزير البيئة والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي يفتتحان المتنزه البيئي في غابات زبود بمنطقة حسبان

9/16/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- افتتح وزير البيئة الدكتور معاويه الردايدة والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي ، المتنزه البيئي في غابة زبود بمنطقة حسبان، اليوم السبت الموافق 16/9/2023 بحضور رئيس بلدية ناعور السيد مزيد مساعفه وعدد من ممثلي الجانبين.
وأكد الردايدة على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة البيئة والذي يأتي في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة الأردنية في توفير الأماكن المناسبة التي تخدم مصالح المواطنين وتوفر لهم البيئة الآمنة للتنزه ونشر الوعي البيئي في المجتمع ولكافة شرائحه، وكذلك للمحافظة على البيئة واستدامتها بطرق صحية تعود على المواطنين بشكل ايجابي وتحافظ على سلامتهم العامة.
كما لفت الوزير الردايدة إلى اهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل الاهتمام بالمناطق الحرجية والمحافظة عليها ، وذلك من خلال تحملهم مسؤولياتهم المجتمعية ، على غرار ما قامت به إدارة البنك الاردني الكويتي مشكورة ، في تحمل مسؤوليتها المجتمعية ، لتمويل مشروع هذا المتنزه الريادي الهام .

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك ا لأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي ..أن تمويل هذا المشروع يعد واجباً وطناً وتشاركياً لتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء من مسؤولية البنك واستراتيجية الاستدامة الرامية للمساهمة بشكل فاعل في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه المملكة و تعزيز الأداء البيئي، والذي ينبع من إدراكنا لمدى أهمية قضية تغير المناخ التي نواجهها اليوم، حيث يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين، والذي ينعكس على البيئة وصحة الانسان بالإضافة إلى قدرته على التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.
وأضاف البطيخي أن هذا المتنزه يجسد جزء من مشاركة البنك المجتمعية و المستدامة و التي تعد من الأسس والقيم الثابتة لديه ، والتي تُسهم في تعزيز ارتباطنا بالمجتمع المحلي الأردني ، بهدف توفير مكان مناسب للتنزه و نشر الوعي البيئي و الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة والطرقات والمتنزهات، للمحافظة على البيئة واستدامتها بطرق صحية تعود على المواطنين بشكل إيجابي وتحافظ على سلامتهم العامة.
وأشاد البطيخي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة ممثلة بشخص معالي الوزير الدكتور معاوية الردايدة ، في العمل الجاد والمستدام لزيادة الرقعه الخضراء وزراعة الأشجار ، لأثرها الهام على البيئة ، مما يسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي والتقليل من التلوث البيئي.
وتجدر الإشارة هنا إلى ان البنك الاردني الكويتي..سيقوم بتمويل التكاليف المتعلقة بالمشروع، ودفع الكلف التشغيلية للمتنزه، لضمان استدامته، وتقديم أفضل الخدمات للمتنزهين.
كما أن المتنزه يقام على قطعة أرض مساحتها 30 دونما تتضمن مساحات خضراء وممرات وساحات وملاعب للأطفال، إضافة إلى مبانٍ للإدارة ووحدات صحية، وكافتيريا، ومواقف سيارات ومرافق وخدمات أخرى.



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