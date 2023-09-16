قائمة منتخب السيدات الأولية غير محصنة من الانتقادات

أبدى عدد من المتابعين ملاحظات عدة على قائمة منتخب السيدات لكرة القدم الأولية، تحضيرا لمواجهتي هونغ كونغ الوديتين يومي 26 و29 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.



ويتجمع "النشميات" للمرة الأولى بعد قرابة 5 أشهر، حيث شارك المنتخب في تصفيات قارة آسيا لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بأوزبكستان، وودع من الدور الأول للتصفيات بنتائج متواضعة للمنتخب الذي كان يحتل وقتها الصدارة العربية.



ويبدأ المنتخب رحلته تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بقيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب الوطني ماهر أبو هنطش، والذي تسلم زمام المبادرة فور إقالة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، الذي فشل في تحقيق ما هو مطلوب منه مع المنتخب.



وواصل المنتخب استبعاد لاعبة اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين، بعد عدم التحاقها بالمنتخب بالتجمع الأخير، على الرغم من أنها أفضل اللاعبات في الأعوام الماضية في مركز الجناح الهجومي، وتقدم مستويات جيدة مع فريقها الذي انضمت إليه في الموسم الماضي، فيما تغيب بداعي الإصابة لاعبة الوسط تسنيم أبو الرب.



وضمت القائمة الأولية التي أعلن عنها أبو هنطش أول من أمس لمنتخب السيدات 34 لاعبة، وهن شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، رنيم الداود، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.



وبرز خلال الفترة الماضية عدد كبير من اللاعبات اللواتي يستحقن على الأقل التواجد في القائمة الأولية، ومنهن مدافعات الأرثوذكسي لما العمري، سبأ الصقور وشذى سهاونة، ولاعبة الاستقلال أسيل الخواجة، ومدافعة عمان اف سي لوجين البطوش، ولاعبة الأرثوذكسي انشراح حياصات.



ومن أبرز اللاعبات اللواتي استغرب عدد من المتابعين ضمهن، سرين احريبي، التي لم تشارك سوى لدقائق قليلة خلال الموسم بشكل عام، إلى جانب المدافعة رند أبو حسين التي عادت مؤخرا من الإصابة التي غيبتها الموسم بأكمله تقريبا، والأمر ينطبق أيضا على لانا فراس، ريتال الشوبكي وتسنيم اسليم.



كما تضم القائمة لاعبات لم يشاركن كثيرا، ولم يقدمن المستوى الفني المطلوب، مثل صوفيا حداد، لينا الصاحب، أنفال الصوفي، مثلما تشهد القائمة استدعاء لاعبات جدد برزن مؤخرا مثل رزان الزاغة، ليان عجارمة، سلوى خليل وجنى العيساوي.



وتبدأ تدريبات المنتخب الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، بحضور جميع اللاعبات المحليات، على أن تنضم اللاعبات المحترفات في الخارج بأوقات مختلفة، إذ تلعب سارة أبو صباح مع فريق يونيون برلين الألماني، فيما تتواجد في السعودية 5 لاعبات، وهن: ملك شنك (الاتحاد)، آية المجالي (الأهلي)، هيا خليل (جدة)، مي سويلم (الشباب) وميساء جبارة (النصر).



ويحتل المنتخب المركز 73 عالميا والمركز 13 آسيويا، فيما يتواجد منتخب هونغ كونغ في المركز 77 عالميا و14 على الصعيد الآسيوي.



بدوره، ذكر مدرب فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، أن هناك لاعبات تواجدن في القائمة رغم عدم مشاركتهن خلال الموسم بشكل كبير، مضيفا أنه لا داعي لانضمامهن في الفترة الحالية، مع استغرابه أيضا من عدم استدعاء لاعبات لفتن الأنظار إليهن بصورة ملحوظة من تطور فني وحضور مميز في الملعب.



وقال المتابع للكرة النسوية محمود القدومي، إن القائمة شهدت تواجد 7 لاعبات على الأقل، لا يستحقين الحضور في الفترة الحالية، عطفا على ما تم تقديمه بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك لاعبات لم يتم استدعائهن أحق بتلك المقاعد الأولية.



وبين القدومي أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملموسا في أداء المنتخب الوطني، ما يفرض عليه تدارك تلك الأخطاء باختيار العناصر التي تستحق الحضور مع المنتخب، موضحا بأن الخروج المؤلم من الدور الأول بالتصفيات الماضية بفوز وحيد وخسارتين كان قاسيا على الفريق.

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