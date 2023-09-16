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كلوب: فخور بإعادة بناء خط الوسط من جديد

9/16/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بإعادة بناء خط وسطه عقب المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه لوولفز في الدوري الإنكليزي الممتاز.

هذا قام الريدز بإصلاح غرفة محركات كلوب بالكامل هذا الصيف.

قال كلوب: "لم يكن سرًا أننا كنا نبحث عن شخص آخر أيضًا، لذلك أردنا الحصول على الرقم 6 أيضًا ولدينا ذلك".

وأضاف: "كنا نعلم دائمًا أن ماكاليستر يمكنه لعب المركز، وأحضرنا إنزو لكي يكون هناك تنوّع، لأنه ليس لاعب 6 كلاسيكي، بل مختلف".

وختم: "لست متأكدًا من السبب وراء ذلك، لكن لاعبي خط الوسط لدينا كانوا لاعبين استثنائيين، استثنائيين. لكنهم ضحوا بأنفسهم من أجل الفريق، جيمس ميلنر وهندرسون، وآمل أن يكونوا الجدد كذلك".



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