كلوب: فخور بإعادة بناء خط الوسط من جديد

كلوب: فخور بإعادة بناء خط الوسط من جديد
التاريخ
9/16/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بإعادة بناء خط وسطه عقب المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه لوولفز في الدوري الإنكليزي الممتاز.
هذا قام الريدز بإصلاح غرفة محركات كلوب بالكامل هذا الصيف.
قال كلوب: "لم يكن سرًا أننا كنا نبحث عن شخص آخر أيضًا، لذلك أردنا الحصول على الرقم 6 أيضًا ولدينا ذلك".
وأضاف: "كنا نعلم دائمًا أن ماكاليستر يمكنه لعب المركز، وأحضرنا إنزو لكي يكون هناك تنوّع، لأنه ليس لاعب 6 كلاسيكي، بل مختلف".
وختم: "لست متأكدًا من السبب وراء ذلك، لكن لاعبي خط الوسط لدينا كانوا لاعبين استثنائيين، استثنائيين. لكنهم ضحوا بأنفسهم من أجل الفريق، جيمس ميلنر وهندرسون، وآمل أن يكونوا الجدد كذلك".
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