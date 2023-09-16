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نيمار: سعيد بظهوري الأول والمساهمة بالفوز مع الهلال

9/16/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أبدى المهاجم البرازيلي نيمار، نجم فريق الهلال السعودي، سروره الكبير لظهوره الأول مع الزعيم الأزرق ، ومساهمته في فوز فريقه على نادي الرياض بنتيجة 6-1 في دوري روشن السعودي.
ونشر حساب الهلال على موقع النادي الخاص على تويتر فيديو يظهر فيه نيمار يتحدث قائلاً: "سعيد جداً بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة، وسعيد جداً خاصة بالفوز الأول".

وأضاف: "نحن معاً، أراكم في المرة المقبلة".

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات في صدارة دوري روشن السعودي.

وكان نيمار صنع الهدف الرابع لفريقه في المباراة الذي سجله مالكوم فيليبي سيلفا.

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