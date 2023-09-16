نيمار: سعيد بظهوري الأول والمساهمة بالفوز مع الهلال

نيمار: سعيد بظهوري الأول والمساهمة بالفوز مع الهلال
التاريخ
9/16/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أبدى المهاجم البرازيلي نيمار، نجم فريق الهلال السعودي، سروره الكبير لظهوره الأول مع الزعيم الأزرق ، ومساهمته في فوز فريقه على نادي الرياض بنتيجة 6-1 في دوري روشن السعودي.
ونشر حساب الهلال على موقع النادي الخاص على تويتر فيديو يظهر فيه نيمار يتحدث قائلاً: "سعيد جداً بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة، وسعيد جداً خاصة بالفوز الأول".
وأضاف: "نحن معاً، أراكم في المرة المقبلة".
ورفع نادي الهلال رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات في صدارة دوري روشن السعودي.
وكان نيمار صنع الهدف الرابع لفريقه في المباراة الذي سجله مالكوم فيليبي سيلفا.
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