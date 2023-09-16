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مبابي وشقيقه ايتان ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

9/16/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي والتي شهدت تواجد نجمه كيليان مبابي بعد تكهنات عن امكانية غيابه بعدما لم يشارك مع منتخب فرنسا في المباراة الودية الآخيرة أمام ألمانيا.

كذلك شهدت القائمة ظهور ايثان مبابي شقيق كيليان في لائحة ضمت 20 لاعباً من بينهم المهاجم راندال كولو مواني الذي تعافى كليا من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة مع ناديه في أول مباراة بعد انتقاله إلى صفوف النادي الباريسي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي ما يلي لائحة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس:
نافاس - حكيمي - أوغارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - غونسالو راموس - ديمبيلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هرنانديز - كولو مواني - شي ندور - صولير -باركولا - زايير إيمري - سكرينيار - إيثان مبابي - تيناس - كورزاوا - دوناروما.



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