مبابي وشقيقه ايتان ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

مبابي وشقيقه ايتان ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس
التاريخ
9/16/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اعلن باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي والتي شهدت تواجد نجمه كيليان مبابي بعد تكهنات عن امكانية غيابه بعدما لم يشارك مع منتخب فرنسا في المباراة الودية الآخيرة أمام ألمانيا.
كذلك شهدت القائمة ظهور ايثان مبابي شقيق كيليان في لائحة ضمت 20 لاعباً من بينهم المهاجم راندال كولو مواني الذي تعافى كليا من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة مع ناديه في أول مباراة بعد انتقاله إلى صفوف النادي الباريسي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وفي ما يلي لائحة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس:
نافاس - حكيمي - أوغارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - غونسالو راموس - ديمبيلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هرنانديز - كولو مواني - شي ندور - صولير -باركولا - زايير إيمري - سكرينيار - إيثان مبابي - تيناس - كورزاوا - دوناروما.
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