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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق الفوز على وولفرهامبتون

9/16/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد ليفربول بالنقاط الثلاث بفوزه على وولفرهامبتون مستفيداً من استمرار تألق نجمه المصري محمد صلاح.
وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم صلاح بشكل مباشر في أهداف ليفربول الثلاثة ليساعد فريقه على قلب تأخره إلى انتصار مهم.

وباغت الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان الضيوف بهدف مبكر أتى في الدقيقة السابعة وحافظ عليه وولفرهامبتون حتى نهاية الشوط الأول.

ووضع صلاح لمسته عندما تكفل بصناعة هدف ليفربول الأول الذي حمل توقيع الهولندي خاكبو (55).

وعاد النجم المصري ليفرض نفسه نجماً للمباراة حين أرسل بينية مميزة لزميله الاسكتلندي روبرتسون صاحب هدف التقدم في الدقيقة الخامسة والثمانين.

ولم يكتف صلاح بالتمريرتين الحاسمتين فأرسل كرة الهدف الثالث لزميله إليوت (90+1)، علماً أنّ موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أشار إلى أنّ الهدف احتسب للإسباني هوغو بوينو بالخطأ في مرمى فريقه بعدما لمس بقدمه الكرة التي سددها إليوت قبل معانقة الشباك.

وصعد ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتاً.

وأصبح صلاح بحسب العديد من المصادر اللاعب الإفريقي الأكثر إسهاماً بالتمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بـ63 تمريرة حاسمة.



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