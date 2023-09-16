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فريق ميسي يشارك ملعب تمارينه مع فريق للرغبي

9/16/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيشارك إنتر ميامي الأميركي الذي يضمّ بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ملعب تمارينه مع فريق جديد للرغبي، بحسب ما أعلن يوم الجمعة.

وسينضم فريق ميامي شاركس إلى دوري الرغبي يونيون بدءاً من الموسم المقبل، وسيتدرّب ويخوض مبارياته البيتية في منشأة تُعدّ جزءاً من المجمّع الذي يوجد به ملعب ميسي في فورت لودردايل.

قال النادي في بيان "سينضم ميامي شاركس إلى الفريق الأول لإنتر ميامي الفريق الثاني وفرق الأكاديمية في الربع الأول من 2024".

وعلى غرار إنتر ميامي، سيكون هناك تأثير أرجنتيني قوي لفريق شاركس، إذ ضمّ النجم الأرجنتيني توماس كوبيلي (33 عاماً).

خاض كوبيلي 89 مباراة دولية مع الأرجنتين ويدافع راهناً عن ألوانه في بطولة العالم للروغبي.

قال كوبيلي "أنا متحمس للانضمام إلى ميامي شاركس والانتقال إلى ميامي، العاصمة الاحترافية للرياضة العالمية".

وينوي إنتر ميامي الانتقال إلى ملعبه الجديد في ميامي عام 2025، بيد أنه ينوي متابعة تمارينه في منشأة فورت لودردايل.



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