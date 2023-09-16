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حصاد أردني لافت في دورة ألعاب إنفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين

9/16/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فرض لاعبو منتخب المصابين العسكريين حضوراً مميزاً في النسخة السادسة من دورة "ألعاب إنفيكتوس" الدولية التي اختتمت فعالياتها اليوم في مدينة دوسلدورف الألمانية.
وحقق المنتخب 17 ميدالية ملونة في البطولة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات، رغم شدة المنافسة بمشاركة أكثر من 500 لاعبا ولاعبة من 21 دولة يتنافسون في 10 ألعاب.
وتمكن أحمد البراهمة من الميدالية الذهبية لوزن ٧٧ كغم في رفع الأثقال، ليتبعه اللاعب أنور السعيدات الذي حصل على الميدالية الفضية لوزن 91 كغم.
وحصد المنتخب المصابين العسكريين في مسابقات ألعاب القوى 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و6 برونزيات.
وجاءت ذهبية سباق الجري لمسافة 100 م عن طريق اللاعب يوسف المومني، وذهبية سباق الجري لمسافة 200 م عن طريق اللاعب طارق النقرش الذي حصل أيضا على ذهبية سباق الجري لمسافة 400 م، ونال ذهبية دفع الكرة الحديدية IF6 حسام الحويان الذي فاز أيضا بذهبية رمي القرص IF6، فيما حصل على ذهبية الوثب الطويل اللاعب يوسف المومني.
أما الميداليات الفضة فجاءت عن طريق حسام الحويان (سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100م)، وحسن سلامة (دفع الكرة الحديدية IF5)، وطارق النقرش (الوثب الطويل)، فيما نال النقرش أيضا برونزية سباق الجري لمسافة 100م، وحاز يوسف المومني على برونزية سباق الجري لمسافة 200 م، وفاز ببرونزية سباق الجري لمسافة 400 م اللاعب محمد دردس، ونال برونزية سباق الكراسي المتحركة لمسافة 400 م اللاعب رأفت الشبول، بينما فاز حسن سلامة ببرونزية رمي القرص IF5، وأسامة الرفاعي ببرونزية الوثب الطويل.
ويرأس الوفد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة يمثلون الأردن في منافسات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).
ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كلاً من اللاعبين: رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشة، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزة، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.



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