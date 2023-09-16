الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام
التاريخ
9/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عاد مانشستر سيتي من بعيد وحقق فوزاً قوياً على مستضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح جيمس وارد براوس التسجيل لوست هام في الدقيقة 36 وانهى الفريق اللندني الشوط الأول لصالحه (1-0)، وفي الشوط الثاني انتفض مانشستر سيتي محرزاً ثلاثة أهداف، أولها جاء عن طريق الوافد الجديد على الفريق السماوي جيريمي دوكو في الدقيقة 46 وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن يحرز هداف البطولة إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.
ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 15 نقطة من خمس مباريات محققاً العلامة الكاملة فيما تربع هالاند على عرش الهدافين برصيد 7 أهداف.
من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط بعد أن تكبد الخسارة الأولى مقابل 3 انتصارات وتعادل.
وفي مباراة أخرى فاز فولهام على لوتون تاون متذيل الترتيب بهدف نظيف سجله فينيسيوس في الدقيقة 65 ورفع فولهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع فيما تلقى لوتون خسارته الرابع في أربع مباريات.
وفي ريمونتادا مثيرة عاد توتنهام من بعيد وقلب تأخره أمام ضيفه شيفيلد يونايتد إلى الفوز (2-1) وتقدم غوستافو هامر لشيفيلد في الدقيقة 74 ثم تعادل ريشارليسون للسبيرز في الدقيقة 90+8 قبل أن يحسم ديان كولوسيفسكي فوز فريق شمال لندن بهدف قاتل أحرزه في الدقيقة 90+11.
وصار رصيد توتنهام 13 نقطة مرتقياً للمركز الثاني فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة وحيدة.
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