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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام

9/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاد مانشستر سيتي من بعيد وحقق فوزاً قوياً على مستضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح جيمس وارد براوس التسجيل لوست هام في الدقيقة 36 وانهى الفريق اللندني الشوط الأول لصالحه (1-0)، وفي الشوط الثاني انتفض مانشستر سيتي محرزاً ثلاثة أهداف، أولها جاء عن طريق الوافد الجديد على الفريق السماوي جيريمي دوكو في الدقيقة 46 وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76 قبل أن يحرز هداف البطولة إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 15 نقطة من خمس مباريات محققاً العلامة الكاملة فيما تربع هالاند على عرش الهدافين برصيد 7 أهداف.
من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط بعد أن تكبد الخسارة الأولى مقابل 3 انتصارات وتعادل.

وفي مباراة أخرى فاز فولهام على لوتون تاون متذيل الترتيب بهدف نظيف سجله فينيسيوس في الدقيقة 65 ورفع فولهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع فيما تلقى لوتون خسارته الرابع في أربع مباريات.

وفي ريمونتادا مثيرة عاد توتنهام من بعيد وقلب تأخره أمام ضيفه شيفيلد يونايتد إلى الفوز (2-1) وتقدم غوستافو هامر لشيفيلد في الدقيقة 74 ثم تعادل ريشارليسون للسبيرز في الدقيقة 90+8 قبل أن يحسم ديان كولوسيفسكي فوز فريق شمال لندن بهدف قاتل أحرزه في الدقيقة 90+11.

وصار رصيد توتنهام 13 نقطة مرتقياً للمركز الثاني فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة وحيدة.



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