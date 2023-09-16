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الاتحاد يتوج بلقب المحترفات

9/16/2023 2:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توج فريق الاتحاد بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه مساء السبت، بعد ختام منافسات النسخة الخامسة من البطولة.

ومنحت عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة ستيفاني النبر بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار لقب البطولة لفريق الاتحاد بعد حصوله على 27 نقطة بفارق 4 نقاط أقرب ملاحقيه عن الأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، فيما توج عمان اف سي بالميداليات البرونزية.

وحصلت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة بالبطولة، والمهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة هدافة البطولة، وشرين الشلبي أفضل حارسة مرمى، ولاعبة الأرثوذكسي ناومي أنيما أفضل لاعبة أجنبية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة فوز عمان اف سي على نظيره الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدف.



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