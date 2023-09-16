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عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

9/16/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

ونقدم في هذا التقرير الذي نشرته الجزيرة نت، حمية غذائية لعلاج مرض السكري، بناء على دراسة أجراها باحثون من قطر ونشرت عام 2020، مع تصريحات خاصة للجزيرة نت بشأنها.

والإنسولين هو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم، ويعد فرط سكر الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جراء عدم السيطرة على داء السكري، ويؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأجرى باحثون من قطر دراسة عن مدى تأثير إنقاص الوزن على مرض السكري، ونشرت في يونيو/حزيران الماضي في مجلة "ذا لانسيت دايبيتز أند إيندوكراينولوجي" (The Lancet Diabetes & Endocrinology) الطبية.

واتبع المشاركون حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية تؤدي إلى إنقاص الوزن بسرعة عن طريق استبدال كل ما يأكلونه بـ3 وجبات سائلة مجموعها يعطي 800 سعرة حرارية يوميا فقط، وبعد 3 أشهر تم إدخال الطعام العادي تدريجيا لمدة 3 أشهر ثم الطعام العادي. وكانت النتيجة أن داء السكري تراجع دون أية أدوية لدى 61% من المرضى الذين خضعوا للحمية.

الجزيرة نت حاورت البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض في قطر، رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، الذي شارك في الدراسة، وأجاب عن أسئلة الجزيرة نت في تصريحات خاصة.

ما طبيعة التجربة التي أجريت؟
 الدراسة ممولة من قبل صندوق قطر للبحث العلمي، وهي تهدف إلى معرفة نتائج إنقاص الوزن بنسبة 10-15 كيلوغراما عن طريق حمية شديدة لمدة 3 أشهر عند مرضى السكري من النوع الثاني الذين بدأ عندهم المرض حديثا. و الباحثون في هذه الدراسة هم من مؤسسة حمد الطبية، كلية كورنيل الطبية، ومؤسسة الرعاية الأولية والجمعية القطرية للسكري.

كم كان عدد المشاركين؟ وما وضعهم الصحي؟
 المشاركون في الدراسة مرضى سكري من النوع الثاني الذين هم فوق سن الـ18 من العمر ولديهم زيادة وزن (معامل كتلة الجسم فوق 27)، والذين بدأ عندهم المرض خلال السنوات الثلاث السابقة.

ويتم حساب معامل كتلة الجسم عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر. ويعد الوزن طبيعيا إذا كان معامل كتلة الجسم من 18.5 وحتى 24.9، أما من 25 وحتى 29.9 فهذا يعني أن الشخص يعاني زيادة في الوزن، أما إذا كان معامل كتلة الجسم 30 فأكثر فهذا يعني أن الشخص مصاب بالبدانة.

وتم استقطاب 158 مريضا من مراكز الرعاية الصحية الأولية وإحالتهم إلى الفريق البحثي الذي قام بتوعيتهم بشأن نمط الحياة الصحي. وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين: مجموعة تمت معالجتها بالأدوية المناسبة وفقا لأحدث الإرشادات والمعايير العالمية لعلاج السكري، ومجموعة أخرى تم إيقاف كل أدوية السكري تماما عنها وتم إلزامها بحمية غذائية قليلة السعرات الحرارية مدة 3 أشهر، ثم 3 أشهر انتقالية ثم تمت متابعتهم من قبل الفريق البحثي مع التأكيد على الاستمرار على نمط حياة صحي مناسب، وتمت دراسة المجموعتين مدة سنتين.

ما نوع الحمية التي اتبعوها؟
 حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية تؤدي إلى إنقاص الوزن بسرعة عن طريق استبدال كل ما يأكلونه بـ3 وجبات سائلة مجموعها يعطي 800 سعرة حرارية يوميا فقط.
وبعد 3 أشهر تم إدخال الطعام العادي تدريجيا لمدة 3 أشهر ثم الطعام العادي. وكل مريض بقي خاضعا للدراسة مدة سنتين، وتم إجراء فحص شامل له أثناء الدراسة وفي نهايتها لتحديد تأثير الحمية على الوزن، وداء السكري، والضغط والكوليسترول ووظائف الكبد والكلية.

هل توصلت الدراسة إلى أن الحمية يمكن أن تعالج مرض السكري؟
 في نهاية السنتين تم تراجع داء السكري بنسبة 61%، أي إن داء السكري تراجع بدون أية أدوية لدى 61% من المرضى الذين خضعوا للحمية.

أيضا المرضى الذين خضعوا للحمية ولم يتراجع السكري عندهم فإن مستوى السكر لديهم أفضل بكثير من غيرهم الذين تم علاجهم بالأدوية حسب الارشادات المتبعة عالميا، وبالإضافة إلى تحسن السكري فقد تحسن ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية لدى المرضى الذين خضعوا للحمية بالمقارنة مع الآخرين الذين لم يخضعوا لها.

هل يجب أن يخسر الشخص من وزنه حتى يعالج السكري؟
 نعم، تراجع السكري كان مرتبطا بنقص الوزن، وكلما كان نقص الوزن أكبر كانت نسبة تراجع السكري أكثر. فالذين نقص وزنهم أكثر من 15 كيلوغراما مثلا تراجع السكري لديهم كان أكثر بكثير من غيرهم الذين نقص وزنهم 5 كيلوغرامات فقط. أما الذين لم ينقص وزنهم لم يتراجع السكري عندهم.

ما النصائح التي تقدمونها لمرضى السكري؟
 بناء على هذه الدراسة فنحن نقول لمرضى السكري كما تقول الحكمة العربية إن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. مريض السكري الذي لديه زيادة في الوزن سوف يتحسن كثيرا إذا اتبع حمية تؤدي إلى إنقاص وزنه.
وليس من الضروري أن يتبع المريض حمية مشابهة لهذه التي أجريناها، لكن عليه أن يحذف الأطعمة التي فيها سعرات حرارية كثيرة ويستبدلها بأطعمة صحية وقليلة الحريرات كالسلطات والخضروات، والخس والخيار والجزر، ولحم الدجاج الأبيض المشوي أو المسلوق، وما شابه.
وعلى المريض مهما كانت حالته الجسدية أن يتحرك بما يقدر عليه. المشي جيد، وإذا تعب المريض بإمكانه أن يرتاح ثم يمشي. مشي ساعة يوميا أو 10 آلاف خطوة يساعد على تقوية العضلات والعظام والدورة الدموية.

ما هي النصائح التي تقدمونها لمن لديهم تاريخ عائلي للسكري، أو لديهم عوامل خطر للإصابة بالمرض مثل السمنة؟

 كثير من الناس في قطر لديهم عدد من أفراد الأسرة مصابون بالسكري، هذا لا يعني أن السكري لا محالة سيصيب كل أفراد هذه الأسرة. لدينا بحث لم ننشره بعد يؤكد أن الأسر في قطر التي يعاني معظم أفرادها السكري ليس لديهم جينات ممرضة أكثر من غيرهم، وبدأنا نعتقد أن أفراد هذه الأسر يشتركون في العادات والطباع ونمط الحياة ربما أكثر من اشتراكهم في المورثات.

هذه الأسر لديها ميل للإصابة بالسكري إذا اتبعت نمط حياة غير صحي، لكن أفرادها إذا حافظوا على وزن صحي وحركة نشيطة فإن السكري لا يصيبهم. وهناك أيضا دراسات عالمية أثبتت أن نمط الحياة الصحي يحمي الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي سكري كما يحمي غيرهم. فلا يستسلم أحد ويقول إن أسرتي مصابة بجينات السكري. ولدينا في قطر حالات من مرضى أصيبوا بسكري حديثا ولديهم تاريخ عائلي للسكري لكن السكري لديهم تراجع بالحمية.

وختم البروفيسور أبو سمرة بأن على المريض أن يثقف نفسه عن داء السكري وأسبابه والوقاية منه وعلاجه، ويأخذ بنفسه المبادرة للوقاية والعلاج ولا يترك هذا الأمر للطبيب فقط، وكلما كان المريض مبادرا ومثقفا عن دائه كان الهدف العلاجي متحققا لديه.

مضاعفات
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن داء السكري يمكن أن يسبب مع مرور الوقت المضاعفات الآتية:
إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.
زيادة خطر تعرض البالغين المصابين بالسكري للنوبات القلبية والسكتات الدماغية بضعفين أو 3 أضعاف.
يؤدي ضعف تدفق الدم واعتلال الجهاز العصبي (تلف الأعصاب) على مستوى القدمين، إلى زيادة احتمالات الإصابة بقرح القدم والعدوى، وإلى ضرورة بتر الأطراف في نهاية المطاف.
يعد اعتلال الشبكية السكري من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى العمى، ويحدث نتيجة تراكم الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية على المدى الطويل. وُتعزى نسبة 2.6% من حالات العمى في العالم إلى داء السكري.
يعد السكري من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الفشل الكلوي.




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