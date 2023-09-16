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المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن إل تشابو

9/16/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات الأميركية أن المكسيك سلّمتها، الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: "اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء +إل تشابو+ والمتهم بتهريب مخدرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

وأضافت الوزارة أن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحد من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ"إل راتون" أي "الفأر" أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل، التي يعاني منها هذا البلدان. وقد وجه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

وفي 2019، أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا، الذي يُعتقد أنّه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعليقا على تسلّم بلاده المطلوب المكسيكي، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إن عملية التسليم هذه تمثّل "أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأضاف: "ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر السلطات الأميركية "إل راتون" عضوا أساسيا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.
وكان "إل تشابو" يُعتبر أقوى تاجر مخدرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.



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