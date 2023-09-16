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حرب الأسعار بدأت.. لماذا تخفض شركات السيارات أسعارها؟

9/16/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أن صناعة السيارات ستكون أمام تحدٍ كبير خلال الأشهر المتبقية من عام 2023، بسبب وفرة السيارات في السوق، وفشل الطلب في مواكبة العرض.

فقد بات من المؤكد أن عام 2023 سيكون عاماً صعباً جديداً بالنسبة لمُصنعي السيارات في العالم، وهذا ما كانت قد أكدته مذكرة، أصدرها بنك UBS السويسري في وقت سابق من العام الحالي، أشار فيها إلى أن مستوى إنتاج السيارات الجديدة خلال 2023 سيفوق حجم المبيعات بنسبة 6 بالمئة، الأمر الذي سيُبقي أكثر من 5 ملايين سيارة غير مباعة.

وحذّرت مذكرة UBS من أن الاتجاه الصعودي لجداول إنتاج شركات تصنيع السيارات، تُظهر أن هناك خطراً كبيراً في الإفراط في عمليات الإنتاج، ما يزيد الضغوط على أسعار السيارات ويدفع الشركات إلى إطلاق حرب تخفيض الأسعار، للتخلص من مخزونها الراكد، وهذا بالفعل ما بدأ يتوضح في الأشهر الأخيرة من عام 2023.

وتعاني صناعة سيارات الركاب في العالم من صعوبات منذ نهاية عام 2019، حيث تسبب وباء كوفيد-19، إضافة إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، في تعطيل سلاسل تصنيع وتوريد السيارات في جميع أنحاء العالم عدة مرات، ما بين عامي 2020 و2022، ما أجبر شركات صناعة السيارات على خفض إنتاجها، حيث ترافق ذلك أيضاً مع انخفاض كبير في المبيعات.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات "OICA" ‏إلى أن مستوى إنتاج سيارات الركاب في العالم، وصل إلى 67.1 مليون سيارة في عام 2019، في حين وصلت المبيعات إلى 64 مليون سيارة، ولكن هذه الأرقام شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2020 مع إنتاج 55.8 مليون سيارة وبيع 53.9 مليون سيارة.

وشهدت صناعة السيارات تحسناً طفيفاً في 2021، حيث أظهرت أرقام منظمة "OICA" ارتفاع عمليات انتاج سيارات الركاب إلى 57 مليون سيارة، في حين بلغت المبيعات مستوى 56.4 مليون سيارة، حيث أدى تقارب أرقام الإنتاج من أرقام المبيعات، إلى تعزيز المخاوف من أن تصل صناعة السيارات إلى وقت يصبح فيه العرض أقل من الطلب، لينعكس هذا الخوف ارتفاعاً في أسعار السيارات، وصلت نسبته بين عامي 2020 و2021 إلى أكثر من 17 بالمئة، بحسب شركة "كيلي بلو بوك" لتقييم المركبات وأبحاث السيارات.

ومع بدء تخلص العالم من قيود كوفيد-19 في عام 2022 وعودة دورة العمل إلى مسارها الطبيعي، بدأت صناعة سيارات الركاب تستعيد عافيتها، وبدأ المعروض من السيارات الجديدة يتحسن أيضاً، إذ تم خلال 2022 انتاج 61.5 مليون سيارة وبيع 57.4 مليون سيارة، لتحافظ الأسعار على مستوياتها المرتفعة بسبب عدة عوامل، أهمها ارتفاع تكلفة مواد التصنيع والمكونات، مثل الفولاذ والبلاستيك والنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم، ومعادن البلاتين والبلاديوم، إضافة إلى مشاكل سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة.

وبلغت القيمة العالمية لسوق تصنيع السيارات حوالي 2.52 تريليون دولار أميركي في عام 2022، أي أقل من حجم السوق في عام 2019 عندما بلغت 2.88 تريليون دولار، حيث تعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، سواء من حيث الطلب أو العرض، في حين تعتبر شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة مبيعاً للسيارات في العالم، مع بيعها لـ 10.4 مليون مركبة خلال عام 2022.

وعلى عكس السنوات القليلة الماضية، فإن ما تعاني منه صناعة السيارات في 2023، قد يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للمستهلكين، فبقاء أكثر من 5 ملايين سيارة غير مباعة، واحتمال انطلاق حرب تخفيض أسعار السيارات بين المنتجين للتخلص من المخزون، سيكون لصالح المستهلكين الذين سيتمكنون من العثور على صفقات رائعة على السيارات الجديدة.

بدء حرب تخفيض الأسعار

وتقول المحللة في شؤون السيارات، سينتيا ليان، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن شركات تصنيع السيارات بدأت بالفعل بخفض أسعار سياراتها، في محاولة منها للتخلص والتخفيف من مخزونها غير المباع، من سيارات الركاب الجديدة، قبل نحو 3 أشهر من نهاية العام، مشيرة إلى أن حرب تخفيض الأسعار انطلقت بالفعل، وهي تشمل السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية، حيث يمكن ملاحظة ما يحصل في سوق السيارات، من خلال مراقبة سلوك "تسلا"، التي لجأت إلى تخفيض أسعارها عدة مرات هذا العام.

وتكشف ليان أن صالات عرض وبيع سيارات الركاب في العالم، باتت مليئة بالعروض التي تقدم حسومات كبيرة على الأسعار، وهذا الأمر بدأ في النصف الثاني من 2023، وهو مستمر حتى الآن وبوتيرة أكبر، إذ هناك عدداً كبيراً جداً من السيارات وليس هناك ما يكفي من المشترين، معتبرة أن هذه الأخبار جيدة للمستهلكين، الذين سيعتبرون أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للحصول على صفقة جيدة، عند شراء سيارة جديدة.

وترى ليان أن صناعة السيارات بشقيها التقليدي والكهربائي، استبدلت مشكلة قلة العرض التي عانت منها في 2021، بمشكلة قلة الطلب في 2023، فعندما تحّسن المعروض من السيارات الجديدة، تراجع الطلب بسبب عدة عناصر أهمها العنصر الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما يحصل لا يبشر بالخير بالنسبة للوضع العام لصناعة السيارات في 2024.

وبحسب ليان فإن السيارات العائلية والسيارات التي تستهلك كمية كبيرة من المحروقات، ستكون الأكثر عرضة للمعاناة من تخفيضات الأسعار، في حين أنه من المتوقع أن تصمد شركات صناعة السيارات الفاخرة بشكل أكبر أمام موجة التخفيضات.

عوامل تضغط على المستهلكين

من جهته يقول التاجر والخبير في سوق السيارات محمد موسى في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ارتفاع تكاليف المعيشة بفعل التضخم، وتكلفة الطاقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية، كلها عوامل أدت إلى الضغط على قدرة المشترين المحتملين للسيارات الجديدة، حيث أصبحت الأسعار غير قابلة للتحمل بالنسبة لهؤلاء، في حين كانت معامل الإنتاج تفرط في الإنتاج، مما سيترك فائضاً قدره خمسة ملايين سيارة، معتبراً أن المرحلة التي وصلنا إليها تتطلب تخفيض الأسعار لجذب المشترين.

ويرى موسى أن عام 2023 سيحمل أخباراً سيئة لشركات تصنيع السيارات، التي ستضطر لتخفيض اسعارها، وبالتالي تقليص أرباحها، حيث من المرجح أن تأتي التخفيضات على حساب تآكل الأرباح، لافتاً إلى أن هذه الشركات سيكون عليها في 2023 التخلي عن مستويات الأرباح القياسية، التي حققتها على مدى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن كل من تويوتا وفولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس، حققت أرباحاً قياسية في عامي 2021 و2022.

وبحسب موسى فإن البيانات تُظهر أن أسعار السيارات انخفضت بنسب متفاوتة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بحسب المخزون غير المباع بالنسبة لكل شركة على حدة، مشدداً على أن جميع منتجي السيارات غير الصينيين، سيسارعون الى تقديم تخفيضات، للحفاظ على حصة مبيعاتهم في السوق، وذلك لمواجهة المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية.



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