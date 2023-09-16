تغريم تيك توك 345 مليون يورو بسبب انتهاك خصوصية بيانات الأطفال

فرضت جهات الرقابة الأيرلندية غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.

تتعلق الشكوى من الانتهاك بكيفية تعامل تطبيق التواصل الاجتماعي مع بيانات الأطفال في عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من العمر وإعدادات الخصوصية.

وهذه أكبر غرامة حتى الآن تفرضها جهة تنظيمية على تيك توك.

وقال متحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي إنها "تختلف بكل احترام مع القرار، ولا سيما مستوى الغرامة المفروضة".

وقال المتحدث "تركز الانتقادات على الإعدادات التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات، والتي أجرينا تغييرات عليها قبل وقت طويل من بدء التحقيق، مثل ضبط إعدادات جميع حسابات من هم دون سن 16 لتكون حسابات خاصة".

وأصدرت الغرامة لجنة حماية البيانات الأيرلندية بموجب قانون الخصوصية الخاص بلائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات.

وتحدد اللائحة القواعد التي يجب على الشركات اتباعها عند التعامل مع البيانات.

وخلصت لجنة حماية البيانات إلى أن تيك توك لم يتعامل بشفافية كافية مع الأطفال بشأن إعدادات الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول كيفية معالجة بياناتهم.

وقالت مفوضة حماية البيانات، هيلين ديكسون، لبي بي سي إن التحقيق خلص أيضا إلى أن الحسابات التي أنشأها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما أصبحت علنية عند التسجيل، مما يعني أن المحتوى الذي نشروه كان مرئيا للجميع.

وقالت ديكسون: "هذا على وجه التحديد في أيدي تيك توك بسبب الطريقة التي صمموا بها المنصة، ونقول إن ذلك ينتهك حماية البيانات حسب متطلبات القانون العام لحماية البيانات".

وتم إمهال الشركة ثلاثة أشهر لجعل معالجة بياناتها متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

ورحبت البروفيسورة سونيا ليفينغستون، المتخصصة في الحقوق والتجارب الرقمية للأطفال في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بقرار لجنة حماية البيانات.

وقالت: "[الأطفال] يريدون المشاركة في العالم الرقمي دون التعرض للاستغلال أو التلاعب. وهذا يعني أن المنصات يجب أن تشرح كيفية التعامل مع بياناتهم، والأهم من ذلك، التعامل مع بياناتهم بشكل عادل، لأن الخصوصية حق للطفل".

ولا يزال التحقيق جاريا بشأن ما إذا كان تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس في بكين، قد نقلت البيانات بشكل غير قانوني من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.

وعلى الرغم من أن الغرامة تبلغ مئات الملايين، إلا أنها في الواقع أصغر من العقوبات الأخرى التي تقررت في الأشهر الأخيرة، مثل الغرامة البالغة 1.2 مليار يورو التي فرضتها الجهات التنظيمية على شركة ميتا، مالكة فيسبوك، في مايو/أيار بسبب سوء التعامل مع بيانات الأشخاص عند نقلها بين أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك فهذه أكبر بكثير من الغرامة التي بلغت قيمتها 12.7 مليون جنيه إسترليني التي أصدرتها هيئة مراقبة البيانات في بريطانيا في أبريل بسبب السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا باستخدام المنصة في عام 2020.

وتشير الغرامة الصادرة عن مفوضية حماية البيانات الأيرلندية على وجه التحديد إلى عام 2020، واتخذت تيك توك العديد من الإجراءات في السنوات التالية لجعلها أكثر امتثالًا.

وشمل ذلك أن تصبح تيك توك أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأولى التي تجعل الحسابات الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا خاصة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.