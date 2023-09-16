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علاقة حب تجمع أحمد فهمي وإلهام شاهين.. وهذه التفاصيل

9/16/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت قناة On E برومو مسلسل "الفريدو" بطولة النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي استعدادا لعرضه يوم 24 سبتمبر الجاري.

وتظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.





وعلقت القناة على برومو العمل عبر Facebook قائلة: "انتظروا مسلسل الفريدو عن كتاب (55 مشكلة حب) بطولة النجمة إلهام شاهين والنجم أحمد فهمي بدءًا من الأحد 24 سبتمبر، فقط وحصريا على شاشة ON".

وطرح الفنان أحمد فهمي على حسابه الرسمي على إنستجرام بوستر جديد لمسلسل "الفريدو"، وتشاركه البطولة الفنانة إلهام شاهين، والمسلسل عن كتاب 55 مشكلة حب، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

وكتب فهمي معلقا على المنشور: "فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره مابينتهي.. #الفريدو #قريبًا"، وظهر الفنان أحمد فهمي في بوستر مسلسل الفريدو، ومعه الفنانة إلهام شاهين.



مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم.

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