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بسبب تشات جي بي تي .. غوغل تستعد لإطلاق جيميناي

9/16/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



منحت شركة "غوغل" التابعة لشركة ألفابيت مجموعة صغيرة من الشركات إمكانية الوصول المبكر إلى نسخة من برنامج "جيميناي" (Gemini)، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي للمحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن"، الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

 وأضاف تقرير الذي نقلت عنه وكالة رويترز أن برنامج "جيميناي" يهدف إلى التنافس مع نموذج "تشات جي بي تي" GPT-4 الخاص بشركة "أوبن إيه أي" OpenAI، والذي بدأ في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة الناشئة، إذ تدفع المؤسسات المالية والشركات الأخرى مقابل الوصول إليه.

وأوضحت "ذا إنفورميشن " أن منح المطورين الخارجيين إمكانية الوصول إلى "جيميناي" يعني أن غوغل تقترب من دمجه في خدماتها الاستهلاكية وبيعه للشركات من خلال الوحدة السحابية للشركة.

تهدف "جيميناي" إلى التنافس مع نموذج GPT-4 الخاص بشركة "أوبن إيه أي"، والذي بدأ في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة الناشئة حيث تدفع المؤسسات المالية والشركات الأخرى مقابل الوصول إلى النموذج وروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" الذي يعمل عليه.

وأحدث "تشات جي بي تي"، وهو روبوت دردشة واسع الانتشار أُطلق، في نوفمبر، حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية، وحتى كتابة رموز التشفير، وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير بعد شهرين فقط من إطلاقه، وفقا لوكالة "رويترز".

و"تشات جي بي تي" هو أسرع التطبيقات المطروحة للمستخدمين نموا على الإطلاق، ويفخر بوصوله إلى 1.5 مليار زيارة شهريا، وهو واحد من أبرز 20 موقعا إلكترونيا في العالم.

وزيارات "تشات جي بي تي"، على سبيل المثال، تخطت بكثير زيارات محرك البحث "بينغ" الذي تديره شركة مايكروسوفت الداعمة لشركة "أوبن إيه آي" والتي تستخدم تقنياتها.

وتوقعت "أوبن إيه آي" تحصيل عوائد قيمتها 200 مليون دولار هذا العام. وبالإضافة إلى "تشات جي بي تي"، تجني الشركة المال من خلال بيع حق الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر واجهة برمجة تطبيقات للمطورين والشركات بشكل مباشر ومن خلال شراكة مع "مايكروسوفت" التي استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الشركة الناشئة.



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