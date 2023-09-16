الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في جبل عمّان

الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في جبل عمّان
التاريخ
9/16/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله اعتداء على سيدة، إذ بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في منطقة جبل عمان / شارع خرفان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر.
وأكّد انه تم تحديد اطراف المشاجرة والاعتداء وبالاستفسار منهم افادوا أنّ خلافاً حصل وتم انهاؤه وضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.
MENAFN16092023000072011014ID1107082081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.