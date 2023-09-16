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الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في جبل عمّان

9/16/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله اعتداء على سيدة، إذ بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في منطقة جبل عمان / شارع خرفان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر.

وأكّد انه تم تحديد اطراف المشاجرة والاعتداء وبالاستفسار منهم افادوا أنّ خلافاً حصل وتم انهاؤه وضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.



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