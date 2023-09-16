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رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام اتحاد الجامعات العربية في رام الله

9/16/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة لدى لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد للارتقاء بالمستوى العلمي والاكاديمي للتعليم الجامعي الفلسطيني .
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وحضره وزير التعليم العالي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية الدكتور عماد الزير ومدير الاعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجة وعدد من المعنيين في الملف التعليمي الجهود التي يقوم بها الاتحاد لاستدامة التواصل والعمل بين الاتحاد والجامعات الفلسطينية في الانشطة والبرامج الاكاديمية كافة .
واتفق الطرفان وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم على انشاء مجلس للتبادل الأكاديمي والذي سيكون مقره في جامعة فلسطين الأهلية بالاضافة الى دعم مسيرة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الذي تستضيفهُ جامعة القدس المفتوحة ويتبع الاتحاد .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح، ويستطيع أن ينافس عالميا من خلال استكمال الدراسة في الجامعات العالمية والعمل في العديد من الجامعات والمؤسسات العربية والدولية ، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها المتميز .
ودعا اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين ليكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.
وأشاد أمين عام اتحاد الجامعات العربية باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين والمستوى المُتقدم للجامعات الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الجامعات موكدا حرص الاتحاد بالمحافظة على منظومة التعليم الفلسطينية .
وابدى الدكتور سلامة استعداد الاتحاد الى تقديم كل اشكال التعاون والدعم المُتاح للجامعات الفلسطينية لمساعدتها في زيادة قدراتها التنافسية على المستوى الاقليمي والعالمي والمُحافطة على إستدامة التعليم الجامعي .
وأكد ان الاتحاد كان وما زال داعماً للجامعات الفلسطينية من خلال تأسيس صندوق دعم الجامعات الفلسطينية الذي تستضيفه الجامعة الاردنية واصدار كتاب خاص بالقضية الفلسطينية .



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