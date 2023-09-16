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يتحادثان يوميا.. كيف يتواصل ماكرون مع رئيس النيجر المحتجز؟

9/16/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



للمرة الثانية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتواصل مع رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، بشكل يومي؛ باعتباره ما زال الرئيس الشرعي، ولكن كيف يتم التواصل في ظل احتجاز المجلس العسكري لبازوم، وتدهور علاقة المجلس مع باريس؟

يجيب أنتينيكار الحسن، مستشار بازوم، على هذا السؤال لموقع "سكاي نيوز عربية" بأنه "رغم أن الرئيس ما زال قيد الاحتجاز لدى سلطات الانقلاب، إلا أن هاتفه معه، وبه يتواصل مع بعض القادة، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

كما يؤكد المحلل السياسي النيجري إبراهيم جيرو لـ"سكاي نيوز عربية" نفس الأمر، لافتا إلى أن المجلس العسكري الحاكم حاليا "لا يرى أن هذا الأمر يشكل خطورة عليهم".

وكشف جيرو أن "سلطات الانقلاب تطلع على كل المكالمات الصادرة والواردة إلى بازوم، وكذلك تقوم بتسجيلها".
إصرار ماكرون

خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا، الجمعة، قال ماكرون ردا على سؤال عن احتمال عودة السفير الفرنسي من نيامي إلى باريس: "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس محمد بازوم؛ لأنه هو صاحب السلطة الشرعية، وأنا أتحدث معه كل يوم".

وسبق للرئيس الفرنسي يوم 2 سبتمبر الجاري، القول إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول، مؤكدا دعم باريس لبازوم الذي أطيح به في انقلاب وقع 26 يوليو الماضي، قبل أن يحتجزه ضباط الجيش من منفذي الانقلاب في مقر إقامته بنيامي.

ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر، ولا تعترف بالقرارات الصادرة من المجلس العسكري، ومنها قرار طرد السفير الفرنسي، والمطالبة بخروج قواتها من النيجر، وإخلاء القواعد العسكرية.

ماذا يعرقل التدخل العسكري الفرنسي؟

اتهم ماكرون، الجمعة، المجلس العسكري باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي رهينة، وأنه يقدم له طعام عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وتفصيلا قال ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

وكان العسكريون في النيجر، أمروا السفير الفرنسي، سيلفان إيتيه، بمغادرة البلد نهاية أغسطس؛ احتجاجا على موقف باريس من الانقلاب، وهو ما رفضه ماكرون، معتبرا أن مثل هذا القرار لا يجب أن يصدر إلا من بازوم.

عند هذه النقطة من شدة التوتر، يعود التساؤل حول ما إن كانت باريس قد تلجأ للتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب، وحماية وجودها العسكري والسياسي في النيجر.

يستبعد إبراهيم جيرو بشدة حدوث هذه الخطوة، مستندا في ذلك على أن:

فرنسا لا تستطيع أن تقوم بأي تدخل عسكري؛ لأنه يوجد اليوم في النيجر قوى أجنبية أخرى عظمى لها مصالح كبيرة، على رأسها الصين والولايات المتحدة، ولن تسمح لفرنسا أن تهدد مصالحها باستخدام قوة عسكرية قد تتسبب في انهيار غرب إفريقيا بالكامل.

السيناريو الأقرب للحدوث بين النيجر وفرنسا، هو أن فرنسا ستسحب قواتها كما فعلت في كل من بلدان إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو؛ لأن النيجر دولة ذات سيادة، ولها اليوم حكام يسعون إلى استعادة هذه السيادة؛ للتمكن من التحكم في ثرواتها المنهوبة من فرنسا منذ عقود طويلة.

وسبق أن علق ماكرون على مصير قوات بلاد في النيجر، قائلا، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة".

واتّهم قادة انقلاب النيجر، السبت، فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا "لتدخّل عسكري" في النيجر.

وبعد إطاحة رئيس النيجر، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى السلطة، وهو ما تحمست له باريس.

إلا أنه نتيجة خلافات بين دول الإيكواس نفسها حول هذه الخطوة، وكذلك رفض عدد من دول الجيران مثل الجزائر ومالي وبوركينا فاسو، وعدم التحمس الأميركي، والرفض الروسي، تم تجميد التحرك العسكري حتى الآن.



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