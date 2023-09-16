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إيران تنفي اعتقال والد مهسا أميني

9/16/2023 2:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفت إيران، اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن اعتقال والد الشابة مهسا أميني، في ذكرى وفاتها، ووصفت هذه الأخبار بـ"الكاذبة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله، إنه "لم يتم احتجاز والد مهسا أميني، والسيد أميني، في منزله ويمارس حياته الطبيعية".

وأكد المصدر أن "ما تروجه وسائل الإعلام الأجنبية والمعارضة عن اعتقاله أخبار كاذبة".

وأوضح المصدر أن "الهدف من ذلك هو تشويش الرأي العام".

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن جماعة حقوقية، أن "قوات الأمن الإيرانية، اعتقلت والد مهسا أميني، لفترة وجيزة، وتحذيره من إحياء الذكرى السنوية لوفاتها"، بحسب الوكالة.

وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية، النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

فيما أجرى الرئيس الإيراني، اتصالا بأسرة مهسا أميني، في أعقاب وفاتها، عبّر خلاله عن مواساته وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدا بمتابعته للقضية حتى تتوضح ملابساتها.

وخلص تقرير الطب الشرعي الإيراني، إلى أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني، لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها، بحسب التقرير. -سبوتنيك

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