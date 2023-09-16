كيف يصبح الناجون من الكوارث الطبيعية فريسة للاتجار بالبشر؟

احدى الناجيات من الزلزال تجلس في ساحة مدرسة تحولت إلى ملجأ في قرية متضررة في 13 سبتمبر/أيلول 2023

مع فقدان مقومات العيش كافة، يصبح الناجون من الكوارث الطبيعية عرضة لعصابات الاتجار بالبشر، وذلك ما بدأ كثر يحذرون من مخاطره، خلال عمليات الإغاثة بعد زلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات من المناطق المنكوبة في المغرب، أثارت قلق جمعيات محلية معنية بحقوق الإنسان، لتضمنها أفعالاً أو عبارات تندرج تحت إطار التحرش أو الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى تزويج الفتيات المتضررات بهدف "مساعدتهنّ وسترهنّ"، ما فتح النقاش حول ضرورة تقديم الحماية والدعم للأطفال المتضررين خصوصاً من فقدوا ذويهم وأصبحوا بلا مأوى.

وأشارت جمعيات عدة أنها باشرت بتوثيق حالات الاتجار بالبشر المحتملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعها.

وغالباً ما يكون المتضررون من الكوارث عرضة للاتجار بالبشر، نظراً لوضعهم المعيشي الهشّ وتشرّد الأسر ودمار المنازل، إلى جانب تركيز السلطات على عمليات الإنقاذ، ما يجعل الحماية الفعالة غائبة بشكل كامل أو جزئي.

يعدّ الأطفال الأيتام أو الذين انفصلوا عن ذويهم جراء الكارثة، الفئة الأكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر، بعد الكوارث. ومن الفئات الأكثر تضرراً، النساء اللواتي فقدن منازلهن وسبل العيش، إضافة إلى المهاجرين الذين يصلون إلى المناطق المنكوبة للعمل، وذلك بحسب مجلة "دوميستيك بريبيردنس" (Domestic Preparedness) الأمريكية المختصة.

وترتفع عمليات تبني الأطفال غير القانونية بعد الكوارث، إذ يستغل المتاجرون أطفال المناطق المنكوبة، ويبيعونهم إلى عائلات في بلدان أخرى، تحت شعار مساعدة طفل محتاج.

ويستهدف الاتجار بالبشر الفتيات الصغيرات، خصوصاً في البلدان التي لا تجرم تزويج القاصرات، ما يعرضهن للاستغلال الجنسي والتزويج المبكر. كذلك قد تتعرّض النساء للاتجار بهنّ لأغراض جنسية.

وبحسب المجلة، تفقد النساء بعد الكوارث منازلهنّ وأزواجهنّ ووظائفهنّ، ما يعرضهن للفقر الشديد والديون، وهما نقطتا ضعف تجعل منهن أهدافاً سهلة للمتاجرين بالبشر.

وغالباً ما يصطاد المتاجرون الضحايا من خلال توفير المأوى، أو الماء، أو الطعام، أو العمل، مستغلين حاجة الناجين إلى كسب دخل مالي.

وإن لم تتمّ إدراتها بشكل صحيح، يمكن أن تكون المخيمات أو الملاجئ المؤقتة بعد الكوارث، نقاطاً يتجه إليها المتاجرون بالبشر "لصيد" ضحاياهم المحتملين.

إمرأة تمر أمام مخيم للنازحين من زلزال 2010، على مشارف بورت أو برنس، هايتي، 13 فبراير/شباط 2018

في أغسطس/آب 2005، بعدما ضرب إعصار كاترينا ولاية لويزيانا الأمريكية، وقع بعض الناجين ضحايا للاتجار بالبشر.

ووفق دراسات نشرتها "دوميستيك بريبيردنس"، تمّ التعرف على أكثر من 3750 ناجٍ من الاتجار بالبشر، خلال السنوات الخمس التي تلت الإعصار.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن الرجال الهندوس الذين ذهبوا إلى لويزيانا للعمل في أعقاب الإعصار، وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر بغرض استغلالهم في أعمال غير مدفوعة.

وبعد زلزال عام 2010 في هايتي، هُرّب عدد غير محدد من الأطفال من البلاد للتبني الدولي، بشكل غير قانوني.

وفي حينه، قال مستشار اليونيسيف جان لوك لوغران إن نحو 15 طفلاً اختفوا من المستشفيات، ويرجح أنهم خطفوا.

وفي العام 2017، بعد إعصار هارفي، انتشرت إعلانات تعرض أماكن إقامة مجانية على أي "فتيات جميلات يرغبن بكسب بعض المال بسرعة واسترداد الخسائر الناتجة عن إعصار هارفي".

وفي أحيان كثيرة، تجد عصابات الاتجار بالبشر في توافد أعداد كبيرة من العاملين في البناء والصيانة إلى منطقة الكارثة، فرصة، لتقديم خدمات جنسية مدفوعة، عبر استهداف ضحايا الكوارث الضعفاء.

وبحسب "إدارة الأطفال والعائلات"، وهي أحد أقسام وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، فإن الاتجار بالبشر زاد أيضاً بعد الجفاف في العام 2011 في القرن الأفريقي، وبعد إعصار هايان في العام 2013 في الفلبين.

ومن جهتها، وثقت المنظمة الدولية للهجرة، زيادة في حالات الاتجار بالبشر بعد زلزال 2015 في النيبال، والذي أثر على ثلثي السكان. وأشارت إلى أن تلك الحالات تمحورت بشكل رئيسي حول الاستغلال الجنسي للفتيات والنساء.

ويعيد هذا السرد إلى الأذهان، حادثة حصلت خلال زلزال تركيا وسوريا في شهر فبراير/شباط الماضي، حين عرض آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، تبني طفلة سورية تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالها في ريف حلب، وهي لا تزال مربوطة بحبل والدتها السري، بعد وفاة والديها.

ويمكن أن يشكل هذا النوع من العروض مثالاً واضحاً وبسيطاً عن كيفية حدوث عملية اتجار بالبشر محتملة.

في عام 2008، أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى، من خلال قرارها رقم 63/156، إلى ضرورة معالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات في سياق حالات الطوارئ.

ويشجع القرار الجهات العاملة خلال حالات الكوارث والطوارئ على الانتباه إلى الأدلة التي تشير إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال.

وتشدد المنظمة الدولية للهجرة على أنه، ونظراً للبيئة المعقدة التي تصاحب حالات الطوارئ، لا تدرج قضية الاتجار بالبشر ضمن أولويات الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاستجابة للكوارث.

وتعمل المنظمات غير الحكومية حالياً في غالبية البلدان التي تضربها كوارث طبيعية على رصد وتوثيق أي حالات محتملة للاتجار بالبشر، كما تنشر التوعية في المجتمعات المتضررة، لرصد تلك الحالات والتبليغ عنها.

وبغياب أي خطة واضحة لحماية المتضررين من كوارث طبيعية، قد يتعرض آلاف الناجين لخطر عصابات اتجار بالبشر، تتحكم بحياتهم ومستقبلهم، وتعرّضهم لمخاطر جسدية وصدمات نفسية لا تقلّ هولاً عن تبعات الكارثة الطبيعية.