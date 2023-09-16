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الشاباك يفرض تعتيمًا على التحقيق في تفجير عبوة بـتل أبيب

9/16/2023 2:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زعمت وسائل إعلام عبرية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عثرت على آثار عبوة انفجرت، صباح الجمعة، في منتزه وسط "تل أبيب"، دون وقوع إصابات.

وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقالها مشتبهين بتفجير العبوة الناسفة، حيث يجري التحقيق في الانفجار كعملية فلسطينية مدبرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قوة خاصة من وحدة "يمام" اعتقلت مشتبهين بوضع العبوة خلال تواجدهما داخل مركبة قرب اللد، فيما شوهدت عناصر ملثمة وهي تهشم نوافذ المركبة التي تواجد بها الفلسطينيان ويعتقلانهما وسط الشارع.
وزعمت الصحيفة أن الفلسطينيين اعترفا بعلاقتهما بوضع العبوة الناسفة قرب شجرة داخل المنتزه، حيث انفجرت العبوة بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل دون إصابات.
وأشارت إلى أنه تم إشراك الشاباك في تحقيقات العملية، إذ تشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن "عملية مدبرة تتزامن مع عيد رأس السنة العبرية".
ونقل عن إسرائيلية وتدعى "حغيت" قولها إنها كانت قريبة من المنتزه وسمعت صوت انفجار كبير، حيث حصلت حالة من الهلع والفزع في المكان وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنتزه.
كما نُقل عن الناشط اليميني "الظل" قوله على صفحته على "فيسبوك" إن مخطط العملية كان يقضي بوضع العبوة في المنتزه ليقوم فلسطيني بحملها وتفجيرها بمكان مكتظ، مشيرًا إلى أن قوة خاصة اعتقلت ثلاثة نشطاء من حركة حماس على الشارع رقم 431 بزعم أنهم على علاقة بزرع العبوة.
وأضاف الناشط المعروف بعلاقته الوثيقة مع وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، "فهم الجميع الآن بأن العبوة كانت في انتظار مخرب ليفجرها بمكان مكتظ في تل أبيب"، على حد تعبيره.
وتابع "لاحقت قوات الأمن الأشخاص على الشارع رقم 431 واعتقلت خلية مكونة من 3 أشخاص من حماس، والمركبة مليئة بالعبوات الجاهزة للاستخدام، وكانت تهدف الخلية لزراعة العبوات في مدن إسرائيلية أخرى وتنفيذ عمليات كبيرة عشية الأعياد".



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