الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية شمالي العراق
التاريخ
9/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية
شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون
رفيعون في حزب العمال الكردستاني.
ونشرت "الدفاع التركية" بيانا عن
عملياتها في شمالي العراق.
ويشن الجيش التركي منذ نيسان/ أبريل 2022 عملية "المخلب
القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق. (RT)
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