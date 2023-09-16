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الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية شمالي العراق

9/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون في حزب العمال الكردستاني.

ونشرت "الدفاع التركية" بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي منذ نيسان/ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق. (RT)



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