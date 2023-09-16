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خبير يحذر من انتشار الأوبئة في ليبيا جراء الفيضانات

9/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية من ارتفاع عدد ضحايا إعصار "دانيال" في ليبيا، وانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية التي خلّفها الفيضان.

وأضاف الخبير الروسي سيرغي موخاميتوف أن عدد الضحايا سيزداد بشكل كبير، محذرا من خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية التي خلقتها الفيضانات.

وأشار إلى أن العواقب الكارثية للإعصار نتجت عن انتقاله إلى مناطق لم تتكيف فيها الطبيعة والبنية التحتية مع مثل هذه الكميات من الأمطار.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا بأن إجمالي الأمطار التي هطلت على مدينة البيضاء خلال 24 ساعة بلغ 414.1 ملم، فيما تهطل في هذه المنطقة عادة حوالي 6 ملم من الأمطار في أيلول/ سبتمبر وحوالي 540 ملم في العام.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، اضطر ما لا يقل عن 30 ألفا من سكان مدينة درنة إلى النزوح، فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن حصيلة القتلى تجاوزت 11 ألفا، والمفقودين نحو 20 ألفا. (RT)



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