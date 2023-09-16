خبير يحذر من انتشار الأوبئة في ليبيا جراء الفيضانات

خبير يحذر من انتشار الأوبئة في ليبيا جراء الفيضانات
التاريخ
9/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حذر كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية
الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية من ارتفاع عدد ضحايا إعصار "دانيال"
في ليبيا، وانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية التي خلّفها الفيضان.
وأضاف الخبير الروسي سيرغي موخاميتوف أن عدد
الضحايا سيزداد بشكل كبير، محذرا من خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية
التي خلقتها الفيضانات.
وأشار إلى أن العواقب الكارثية للإعصار نتجت عن
انتقاله إلى مناطق لم تتكيف فيها الطبيعة والبنية التحتية مع مثل هذه الكميات من
الأمطار.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا
بأن إجمالي الأمطار التي هطلت على مدينة البيضاء خلال 24 ساعة بلغ 414.1 ملم، فيما
تهطل في هذه المنطقة عادة حوالي 6 ملم من الأمطار في أيلول/ سبتمبر وحوالي 540 ملم في العام.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة، اضطر ما لا يقل
عن 30 ألفا من سكان مدينة درنة إلى النزوح، فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن
حصيلة القتلى تجاوزت 11 ألفا، والمفقودين نحو 20 ألفا. (RT)
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