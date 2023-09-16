Saturday, 16 September 2023 10:57 GMT

مانشستر يونايتد يخسر أمام برايتون بثلاثية

9/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انهزم مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون (1-3) اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل كل من داني ويلبيك (20) وباسكال غروز (53) وجواو بيدرو جيونغيورا (71) أهداف الضيوف فيما دوّن الدولي التونسي حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73 من تصويبة قوية ورائعة.

ويملك برايتون 12 نقطة بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.



MENAFN16092023000072011014ID1107082068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث