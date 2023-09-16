مانشستر يونايتد يخسر أمام برايتون بثلاثية

مانشستر يونايتد يخسر أمام برايتون بثلاثية
التاريخ
9/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
انهزم مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون (1-3) اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل كل من داني ويلبيك (20) وباسكال غروز (53) وجواو بيدرو جيونغيورا (71) أهداف الضيوف فيما دوّن الدولي التونسي حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73 من تصويبة قوية ورائعة.
ويملك برايتون 12 نقطة بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.
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