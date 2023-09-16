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صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

9/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أرميل لابوري سيفان - (أوريان 21) 6 أيلول (سبتمبر) 2023






ينشر موقع "أوريان 21" في سلسلته التي تحتضنها دار النشر "ليبرتاليا" شهادة للمحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري حول السنوات العشر التي قضاها في السجون الإسرائيلية. وقد صدر الكتاب الذي يضم شهادته يوم الخميس 31 آب (أغسطس) 2023 في فرنسا. وهذه ترجمة لنص تقديم الكتاب بإمضاء أرميل لابوري سيفان، التي قامت بجمع وكتابة شهادة صلاح الحموري المهمة.
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بطاقة الكتاب:
المؤلف: صلاح الحموري.
عنوان الكتاب: "سجين القدس. أسير سياسي في فلسطين المحتلّة".
Prisonnier de Jérusalem. Un détenu politique en Palestine occupée
الناشر: "أوريان 21" ودار "ليبرتاليا" للنشر.
الصفحات: 144 صفحة.

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بمناسبة إشهار الكتاب، دعت جمعية إعادة إدماج المعتقلين التي تنشط في سجن بوميت، صلاح الحموري لحضور عرض لفيلم فلسطيني (1) والمشاركة في لقاء مع مجموعة صغيرة من السجناء الذين على وشك إنهاء مدة عقوبتهم، لا تتجاوز أعمار معظمهم 25 عامًا. وكان أول سؤال طرحه هؤلاء السجناء الشباب، والذي تمت صياغته بمشاركة نشطة من أحد الحراس، يتعلق بالتأثير المفترض لليهود وسيطرتهم المزعومة على دوائر السلطة في الغرب، وهو ما قد يفسر، وفقًا لهم، تَسَاهُل المجتمع الدولي مع السياسات الإسرائيلية. وكان ردّ صلاح الحموري واضحًا وقويًّا. فمن خلال التذكير، من بين أمور أخرى، بأن المسلمين واليهود والمسيحيين الفلسطينيين كانوا يعيشون في وئام قبل الاستعمار البريطاني، أظهر أنه لا يمكن قبول أي ملاحظات عن معاداة السامية، وأن الإشكال سياسي ويجب أن يظل سياسيا.
على الرغم من ذلك، كانت هناك شرذمة يزعمون أنهم يمثلون اليهود الفرنسيين اتهموه "بنقل كراهية إسرائيل إلى أراضينا" وبـ"تهديد الجالية اليهودية".
يواصل صلاح الحموري، الذي يُدرك تمامًا ضرورة التصدي للجهل، التعبير عن نفسه علنًا. وهو يقوم بذلك في كل مرة بهدوء ودقة ودراية بطرق إيصال الأفكار. سلاحه الكلمة. كان ذلك هو واقع الحال منذ شبابه في القدس، حيث كان مناضلاً في نقابات طلبة الثانوية واتحادات الطلاب. ثم في السجن، حيث انتظمت سنوات احتجازه حول التدريس والمناقشات. وبعدها كمحام يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين في المحكمة، أو في جمعية لحقوق الإنسان. وأخيرًا، يواصل صلاح اليوم، وهو المنفيُ في أوروبا، الإدلاء بشهادته، يشرح ويخبر من دون الاستسلام للترهيب أو التهديد.
هذا هو ذنبه في نظر السلطات الإسرائيلية ومؤيّديها: رفضه الخضوع لقوانين الاحتلال، ومقاومته لها، والإدلاء بشهادته حولها. ولهذا السبب، تعرّض صلاح للمضايقة والمحاكمة ثم الإدانة، وأصبح سجينًا سياسيًا (في إسرائيل، لا يُقال "سجين سياسي" وإنما "سجين أمني")، وتم إبعاده بعد ذلك.
يعيش صلاح اليوم في المنفى بعيدًا عن بلده. وللحصول على شهادته بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى فرنسا، كان من الضروري التغلب على صعوبة إنسانية أساسية، وإقامة علاقة قائمة على الثقة مع شخص تحمّل استنطاقًا مستمرًّا من قبل عملاء الشاباك (الشين بيت) (2). فمن البديهي أنه لا يمكن لإنسان قضى نصف حياته كشخص بالغ في السجن ألا يعاني من آثار لاحقة. كان علي، في كل لقاء عمل معاً، أن أطرح أسئلتي على رجل تعرض للاستنطاق؛ رجل حاولوا كسر قدرته على الثقة في الغير، وحريّته في إظهار مشاعره خارج السجون الإسرائيلية. كان يتعيّن عليّ أن أترجم بطريقة وفيّة خطاب شخص نادرًا ما يتحدث بصيغة المتكلم المفرد، بل يفضل استخدام صيغة الجمع وعبارة "نحن الفلسطينيين".
شيئًا فشيئًا، استرجعنا سويًّا تسلسل الأحداث، ووضعناها في إطار أشمل لتاريخ البلاد. ويقدّم هذا الكتاب سردا في شكل الحاضر الدائم، حيث لا يمكن فعلاً محو عشر سنوات قضاها شخص في المعتقل، خاصة وأن العديد من الرفاق الأسرى ما يزالون يقبعون في السجون. على عكس مذكّرات السجناء التي تُكتب لاحقًا، يتعلّق الأمر هنا بحدث ما يزال مستمرًّا. وهذا أحد أسباب عدم تضمين هذا الكتاب بعض المعلومات المتعلقة بأساليب البقاء (على قيد الحياة) للسجناء أو طرق تواصلهم لأنها ما تزال تخص آلاف المعتقلين الفلسطينيين، وكذلك أولئك الذين ما يزالون يتعرضون للاعتقال والسجن كل يوم. يوجد حاليًّا 5.000 سجين سياسي فلسطيني، من بينهم 1.083 في الاعتقال الإداري (أي الاحتجاز من دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير معروفة). وفي المجمل، تم سجن أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1948 (3)، من بينهم أسرى القدس الذين يخضعون لقانون خاص يعيد إنتاج النظام المعقد الذي أقامته السلطات الإسرائيلية للتعامل بطرق مختلفة مع فلسطينيي الضفة الغربية، وغزة، والقدس، والمقيمين داخل أراضي 1948 والسوريين في الجولان المحتل.
مثل جميع الفلسطينيين في القدس، لا يحمل صلاح الحموري جنسية فلسطينية، وإنما يحمل فقط تصريح إقامة. لكنه فرنسي من خلال والدته. وهذه الجنسية التي كان يمكن أن تكون ميزة نافعة تحوّلت إلى عبء لأن السلطات الإسرائيلية جعلت قضيته نموذجية بهدف ترهيب السكان الخاضعين للاحتلال في فلسطين وتحدي الدبلوماسية الفرنسية. وهذا هو السبب الذي يجعل من قصته ليس رمزًا للاضطهاد والمضايقات السياسية التي يعاني منها الفلسطينيون فحسب، بل أيضاً إلى الضعف -إن لم نقل الجُبن- الذي تتسم به وزارة الخارجية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالتدخّل في إسرائيل.
بصفتي فرنسية، أي أنني أتشارك مع صلاح هذه المواطنة، لا يسعني إلا أن أعبّر عن استنكاري للطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع قضيته. إنني أعرف إسرائيل جيّدًا، لأسباب شخصية. وأعلم أن الصمت هناك هو، من نواحٍ عديدة، وسيلة لتجاهل حقائق الاحتلال والاستيطان، سواء بالنسبة للإسرائيليين أنفسهم أو للزوار. وللأسف، يسود هذا الصمت أيضًا في إطار العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. كان بإمكان فرنسا -بل وكان ينبغي عليها- حماية صلاح الحموري عندما تعرض للمضايقة من قبل الشرطة والعدالة العسكريتين التابعتين لقوة محتلة، ثم عندما حوكم وسُجن لأكثر من عشر سنوات، منها عدة سنوات قضّاها من دون تهمة أو دليل أو محاكمة.
في مواجهة هذا الصمت الذي يرقى إلى التواطؤ، يشهد صلاح الحموري بلا كلل على ضرورة المقاومة. إنه مثل أشجار الصبّار في القرى الفلسطينية التي دُمّرت في العام 1948، التي تعود لتنمو مرارًا وتكرارًا في تذكير صارخ بالتاريخ لمن تسوّغ له نفسه نسيانه.
*أرميل لابوري سيفان: مترجمة ومدققة لغوية ومؤلفة. تعمل منذ عدة عقود في صناعة أفلام تتعلق بقضايا الشرق الأوسط. نشرت مع المخرج إيال سيفان كتاباً حول المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل (2016)
هوامش:
(1) إطار "مهرجان سينما فلسطين"، الذي يقدم برنامجا ممتازا للأفلام الفلسطينية كل عام، في منطقة إيل دو فرانس وعاصمتها باريس ومرسيليا.
(2) جهاز الأمن العام الإسرائيلي.
(3) المصدر: "مؤسسة الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

*صلاح حموري: (ولد في تاريخ 25 أبريل 1985 [1] لأم فرنسية وأب فلسطيني) هو محام فلسطيني-فرنسي وباحث ميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. [2] تم منع زوجته -وهي فرنسية الجنسية- منذ تاريخ يناير 2016 من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة لزيارته. أعتقل حموري العام 2005 بتهمة التخطيط لإغتيال عوفاديا يوسف، مؤسس الحزب اليهودي المتطرف شاس، وهو أيضا الحاخام الأكبر السابق لليهود السفارديون في إسرائيل. وبعد أكثر من 3 سنوات تحت قيد الإعتقال دون منحه أي محاكمة، [4] وبناءً على نصيحة محاميه ، قام صلاح بالإعتراف بالذنب ، رغم إحتجاجه على براءته، في صفقة تسوية قضائية من أجل تجنب عقوبة السجن لمدة 14 عامًا ، وبالتالي حكمت عليه محكمة عسكرية بـمدة 7 سنوات في السجن.[3]
أطلق سراح حموري في صفقة تبادل الأسرى مقابل عودة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط في شهر ديسمبر العام 2011.[5]
وُضِع حموري مرارًا وتكرارًا بصورة إجبارية تحت نظام الإعتقال الإداري - والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان"[6] يعتبر صلاح حموري أسير الفكر والرأي الحر.



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