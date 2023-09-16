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وليد سيف أكاديميا وملهما.. ندوة تكريمية تعرض شهادات إبداعية

9/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – صدر عن مؤسسة عبد الحميد شومان، كتاب بعنوان "وليد سيف أكاديميا ومبدعا وملهما"، يشتمل على ندوة تكريمية أقامها منتدى شومان للمفكر والروائي والأكاديمي د. وليد سيف، قام بإعداده وكتابة تقديم له الدكتور غسان إسماعيل عبدالخالق.
شارك في هذا التكريم الذي جاء في خمس جلسات فكرية، أكاديميون ومبدعون، تحدثوا في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "في الجامعة الأردنية"، أدارها د. مصلح النجار وقدم فيها كل من: الأكاديميين "وليد العناتي، فريال القضاة، هيثم سرحان"، فيما تحدث بالجلسة الثانية التي حملت عنوان "وليد سيف الشاعر"، أدارتها الدكتورة شهلا العجيلي كل من: "د. إبراهيم السعافين، الشاعر زهير أبو شايب، د. راشد عيسى"، فيما تحدث بالجلسة الثالثة وهي بعنوان "وليد سيف الروائي"، وأدارتها الدكتورة صبحة علقم وتحدث فيها كل: من "د. رزان إبراهيم، د. محمد عبيدالله، الناقد فخري صالح، د. مها ياسين".
وتحت عنوان "معالج التاريخ، بيت التاريخ: الوعي الأيدولوجي والجمالي"، جاءت الجلسة الرابعة التي أدارها المسرحي والقاص مفلح العدوان، وتحدث فيها كل من: "د. تيسير أبو عودة، جهاد إبراهيم، د. يوسف حمدان، د. لينه عوض، أما جلسة الشهادات الإبداعية التي أدارتها الدكتورة أماني سليمان داود، فقد تحدث فيها كل: من "د. سهير إبراهيم سيف، د. الروائي وليد الشرفا، زياد أحمد سلامة، د. خليل الزيود، سوسن إبراهيم".
واشتمل الكتاب، على كلمة المحتفى به الدكتور وليد سيف الذي قال فيها: "أرجو أن أكون جديرا بهذا التكريم، ولكن ما يمكن أن أفخر به فوق كل شيء هو القائلون لا القول، أعني هذا الحضور الكريم من المشاركين الذين كانوا من طلبتي، ثم أصبحوا علماء وباحثين ونقادا أفذاذا على مستوى رفيع". هنا فقط لا أشعر بالتخاجل، إذ أعبر عن فخري واعتزازي بهم؛ فهم في ذواتهم شهادتي الأولى كما هي لكل الزملاء الذين درسوا عليهم وتركوا فيهم أثرا باقيا، وهم بدورهم يصنعون شهودهم فيمن ينتفع بعلمهم وإبداعاتهم".
ويرى سيف، أن "كل تكريم يرتب على المكرم مسؤولية كبيرة ليسمو إلى مستوى التوقعات ويتابع جهوده إلى آفاق جديدة، وقد قيل في أحد النحويين القدماء: "إنه مات وفي نفسه شيء من (حتى) قد تكون نادرة قيلت تظرفا، ولكنها تحمل قدرا من الحقيقة، وتنطبق على كل المشتغلين في المجالات المعرفية والإبداعية بشغف وعمق، وقد قيل أيضا (لا ترض دون الكمال، ولن تبلغه)، وقيل (ما يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل)، وكذلك الحال في الحقول الأدبية والإبداعية، والأسئلة التي نسعى للإجابة عنها، تنتج من الأسئلة الجديدة أكثر من الإجابات، وكل نص إبداعي يخلق شرط الإمكان لنصوص جديدة، وبذلك يبقى القلق المعرفي والإبداعي متسلطا يدفع إلى متابعة الرحلة من دون الوصول، ولعل هذا من شقاء الشرط الإنساني وجماله، فهو أكثر تعقيدا وسعة من أي واحد منا مهما تكن موهبته وكفاياته وقيمه وجهوده".
ويشير سيف، إلى سؤال كثيرا ما يطرح وهو "لماذا نكتب؟ سؤال متجدد نتفنن في الإجابة عنه، ونختلف حوله حد التناقض، ومن جديد، فإن الموضوع أكثر تعقيدا من أن يختزل في جانب واحد، ولا حرج في أن تتجاور الدوافع وتتشابك الأسباب، بين الرغبة في تحقيق الذات والاستجابة لاستعداد طبيعي متحكم ضاغط ندعوه الموهبة، إلى تحقيق رسالة عامة والإسهام في إحداث تغيير ما في الوعي والذائقة الجمالية والواقع الإنساني، ولا شيء يدعو للخجل من الاعتراف بمطلب التقدير والشهرة المستحقة، على ألا تتقدم الذات النرجسية على موضوعها، وألا تتحول القضية إلى مطية".
د. غسان عبد الخالق كتب في تقديمه للكتاب بعنوان "بقوس ربابتي؛ أهدم العالم ثم أعيد بناءه!/ شاعر غجري مجهول"، يقول فيها: "إن هذه المؤسسة العتيدة تضعنا أمام امتحان جديد العام الحالي، يتمثل في السؤال السهل الممتنع: "من هو وليد سيف؟" ولو كان وليد سيف إنسانا فقط أو أكاديميا فقط أو شاعرا فقط أو دراميا فقط أو ساردا فقط أو ناقدا فقط أو مفكرا فقط.. لهان الأمر قطعا، ولكن وليد سيف ليس هؤلاء كلهم فحسب، بل هو هؤلاء المتفوقون والمتميزون والمختلفون جميعا أيضا!.
ويتابع عبدالخالق: "وإن كان الأساتذة لم يدخروا وسعا في هذه الندوة التكريمية المشهودة، لشحذ قرائحهم بحثا عن المداخل الممكنة لمقاربة الذاتي والموضوعي في تجربة وليد سيف الثقافية، وإثراء محاور وجلسات هذه الندوة بما لا مزيد عليه من الأبحاث والأوراق والشهادات، فإن مهمتي تمثل هذا كله وإيجازه في (تقديم) لا يتجاوز بضع صفحات، مغامرة لا أحسد عليها فعلاً. ويكفيني لتأكيدها أن أعود للتساؤل: من أين وكيف نلج عالم وليد سيف؟!".
ويشير، إلى "إن التكوين الثقافي المتين، على وقع التحولات العاصفة التي ألمت بفلسطين وبعض الأقطار العربية، قد أنضجت الحس المأساوي - وبالمعنى الكلاسيكي الأرسطي - في وعي ولا وعي وليد سيف . وإلى الحد الذي أدرك معه أن (التراجيديا)، هي القدر الأسمى للبشرية بوجه عام، وللعرب والفلسطينيين في العصر الحديث بوجه خاص".
ويعتبر عبدالخالق، أن "هذا الإدراك، هو ما يفسر اعتناء وليد سيف بالمحافظة على المسافة الكافية لمقاربة موضوعاته وشخصياته الملحمية؛ الحقيقية أو المبتكرة، على نحو حكيم وقاس في الوقت نفسه، انطلاقا من قناعته بأن كلا من الجلاد والضحية لا يفعلان أكثر من أنهما يؤديان دورهما المناطان به، في مسرحية كونية متكررة ومكتوبة سلفا. ولا ينفي هذا الزعم حقيقة أن وليد سيف لم يدخر وسعا في كل ما أبدع، لتبديل الأدوار أو لتعديلها، من موقعه كشاعر أو ناثر ملحمي يدرك ما يمكن للمحاكاة أو التخييل، أن يجترحاه على صعيد اختراق حتمية التاريخ أو تزمت الفلسفة".
ويزيد عبدالخالق، "ودون خوض في كثير من التفاصيل التي لن تتسع لها صفحات هذا (التقديم)، وانطلاقا من المنظور الذي تقدمت به؛ فإنني أجد صعوبة بالغة في تلقي ما اصطلح على إدراجه تحت مسمى (التغريبة الفلسطينية) - لأنني أكثر ميلا إلى مسمى (المأساة الفلسطينية)، ولأن مثل وليد سيف لا يمكن أن يغفل عن خطورة المقارنة مع التغريبة الهلالية التي مثلت صك غفران للهلاليين الذين غزوا ودمروا حضارة المغرب العربي بأمر من الخليفة الفاطمي! - دون التفكير بهوميروس وإلياذته العتيدة. كما أجد صعوبة بالغة في تلقي ما اصطلح على إدراجه تحت مسمّى (السلسلة الأندلسية)، دون التفكير في (سوفوكليس)، (أوديب ملكا)؛ لأن وليد سيف لم ينطلق في هاتين المأثرتين وما سبقهما أو لحقهما، من كونه راويا ملحميا شفويا فقط، بل من كونه ناقدا صارما ومفكرا رصينا أيضا؛ فلم يدخر وسعًا لجمهرة إحساسه المأساوي بالتاريخ العربي - من خلال نقل أطروحة المسرح الخالدة إلى شاشة التلفاز اليومي - وفقا لقناعته بأن المبدع العربي منذ العصر الجاهلي وحتى العقد الثاني من الألفية الثالثة، كائن مؤدلج ومسيس ومغترب بالضرورة وليس بالاختيار، وهو - لذلك - لا يملك ولن يملك ترف التعامل مع الأدب والفن بوصفهما أدبا وفنا فقط!".



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