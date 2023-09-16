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بدور القاسمي تكرم الفائزين بـجائزة الشارقة للأدب المكتبي

9/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي، وكرّمت الفائزين بالدورة الثالثة والعشرين من الجائزة، التي جاءت هذا العام تحت عنوان "التعليم والتعلم والمكتبات: سبل الدمج والتمكين وأفضل الممارسات"، واستقبلت أكثر من 30 بحثا من 8 دول.
وتجولت الشيخة بدور القاسمي في أروقة المكتبة قبل افتتاح الملتقى، وأشادت بتنوع وثراء أقسامها التي تلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والثقافات، واستمعت إلى شرح مفصل حول الخدمات الذكية التي تقدمها المكتبة لتسهيل استفادة الجمهور من موادها المعرفية.
وفي كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أوضحت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب أن الجائزة تستهدف النهوض بالبحوث والدراسات في مجال المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات، وزيادة الوعي بأهمية المكتبات ودورها في تطوير الحركة الثقافية والبحثية.
وأعلنت بوشليبي عن إطلاق هيكلية جديدة للجائزة، تشمل إضافة فئتين جديدتين، هما: "فئة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية"، و"فئة أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص"، كما كشفت أن موضوع الدورة المقبلة من الجائزة سيكون بعنوان: "التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء".
وفي ختام الافتتاح، تم تكريم الفائزين بالجائزة، حيث جاء المركز الأول من نصيب الدكتور محمود شريف أحمد زكريا، عن بحثه الذي جاء بعنوان "تضمين المفاهيم المتصلة بمؤسسات المعلومات في السياسات التعليمية الوطنية: سياسة التعليم الإماراتية أنموذجاً".
ونالت المركز الثاني الدكتورة نهلة محمد موسى، عن بحثها بعنوان "مصادر التعلم في المكتبة الأكاديمية: أدوار وتحديات مكونات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة"، وتوزعت جائزة المركز الثالث مناصفة بين الدكتور عماد عيسى صالح، والدكتورة أماني محمد السيد، عن بحثهما المعنون بـ "فضاءات الابتكار والإبداع "Makerspaces" بالمكتبات المدرسية العربية ودورها في دعم العملية التعليمية: دراسة استكشافية".
وجاءت الجلسة الأولى في الملتقى بعنوان "النشر المؤسسي: تحديات وحلول" وأدارتها إيمان بوشليبي، وتحدث فيها كل من سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وحمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور مُنّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث، حيث تناولوا خيارات تجاوز تحديات النشر بآليات تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وعرض المتحدثون أيضاً مختلف الجهود المؤسسية في عمليات النشر المتخصص ومساهمتها في إثراء القطاع المعرفي على مستوى التخصصات المعنية، وعلاقة كل ذلك بقطاع المكتبات، عبر محورين هما النشر في المؤسسات الحكومية، ودور المكتبات في تعزيز عمليات النشر وإنتاج المعرفة.
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان بعنوان "التعليم والتعلم ومقوّمات الدور التربوي للمكتبات"، وتحدث فيها كل من الدكتور محمد الزيودي، أستاذ التربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وأدارها الدكتور عماد عبد العزيز جاب الله، مسؤول الجوائز والبرامج المهنية في "مكتبات الشارقة العامة".
واستعرض المتحدثّان أبرز التجارب الناجحة في توظيف المكتبات ومراكز مصادر التعلم في إثراء عمليات التعليم والتعلم، بالتركيز على التعليم التعاوني، واستلهمت الجلسة محاورها من موضوع الجائزة لهذه الدورة المتعلق بالتعليم والتعلم والمكتبات، وتناولت أفضل الممارسات والتجارب التي في هذا المجال، إضافة إلى توظيف مصادر التعلم في التعليم بالممارسة.



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