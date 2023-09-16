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حرية الصحفيين يُطلق ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في دورته الأولى

9/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الاتحاد الدولي للصحفيين، ومعهد الصحافة الدولي واتحاد الصحفيين العرب يحضرون الملتقى.
50 من أبرز قيادات الاعلام من خارج الأردن يشاركون في جلسات النقاش.
22 جلسة على مدار 3 أيام يتحدث خلالها 60 شخصية مرموقة.
أسئلة مستقبل الإعلام ودور منصات التواصل الاجتماعي وأثر التكنولوجيا مدار بحث معمق.

يبدأ الملتقى الإقليمي الدولي "مستقبل الإعلام والاتصال" الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، ويحضره أكثر من 300 صحفي وصحفية، ومؤثرين ومؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي، أعماله غدا الأحد 17/9/2023 في فندق الرويال.
ويتضمن الملتقى 22 جلسة حوارية متخصصة، يتحدث بها 60 متحدثاً ومتحدثة، ويدريها 22 إعلاميا وإعلامية، وتنطلق الجلسات بمنتدى "منصات التواصل الاجتماعي.. أصوات ورؤى متعددة" الذي يفتح الباب لنقاشات واسعة عن دور، ومستقبل السوشيال ميديا، وتأثيرها على الإعلام المحترف.
ويشارك في الملتقى الذي يستمر مدة 3 أيام، الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يضم تحت مظلته كل النقابات في العالم، ومعهد الصحافة الدولي، أقدم المؤسسات الإعلامية الدولية.
ويحضر أعمال الملتقى، ويشارك في جلساته المختلفة؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والعديد من نقابات الصحفيين العربية، والدولية.
الافتتاح الرسمي لأعمال الملتقى يبدأ في الساعة الخامسة مساء يوم الأحد، ويتحدث خلاله عن رؤية المؤسسات الدولية، والإقليمية لمستقبل الإعلام كل من: رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، ونائب رئيس معهد الصحافة الدولي، سكوت جرفن، ونائب رئيس معهد الصحافة الدولي ونقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وتتحدث معالي السيدة سوزان عفانة نائبة رئيس مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين.
يحضر الملتقى أكثر من 50 إعلامياً وإعلامية، وقائداً نقابياً، وخبيراً وخبيرة من خارج الأردن، وتتركز مناقشاته على 3 اتجاهات: التحولات في المشهد الإعلامي ومصير الصحافة المحترفة، تأثير طغيان منصات التواصل الاجتماعي، والتداعيات المتسارعة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ويسعى الملتقى إلى أن يتخيل، ويتنبأ بأشكال، وأدوات الإعلام والاتصال بعد عقد من الزمان، أو أكثر، وهل ستظل منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، تويتر (منصة إكس حالياً)، انستغرام، وتيك توك، وغيرها مستحوذة على المشهد، ومسيطرة على الجمهور، وتتقدم كمصدر لتدفق المعلومات، بما فيها الزائفة والمضللة، أم أن هناك ما هو قادم ما بعد السوشال ميديا، وستكون ثورة جديدة تقلب الطاولة على ما هو قائم؟
يريد الملتقى أن يُثير الأسئلة، ويبحث عن إجابات، وربما في مقدمتها؛ ما هو مصير الإعلام المحترف (الصحف، المجلات، الإذاعة، التلفزيون، المواقع الإلكترونية) بعد أن تراجعت المبيعات، والإعلانات، وحتى دعم الدول لها، هل تلفظ أنفاسها الأخيرة، أم أنها قادرة على تجديد نفسها والصمود؟
ويتوقف الملتقى عند حقيقة أن منصات التواصل الاجتماعي هي من يتصدر المشهد، وباتت العنوان المفضل للجمهور، حتى أصبح هناك ما يُعرف بـ "إدمان السوشيال ميديا"، وتحولت هذه المنصات لإنتاج المعلومات، والأخبار، وصَدرت منصات التواصل الاجتماعي العديد من المشاهير في العالم، وبات ما يُعرف بـ "المؤثرين" على هذه المنصات يستقطبون اهتمام الملايين.
أول إطلالة في جلسات الملتقى ستكون للوزير السابق للعمل والاستثمار والناشط على منصات التواصل الاجتماعي، معن القطامين، حيث يحاول الإجابة على سؤال "منصات التواصل الاجتماعي.. ماذا فعلت بنا وماذا فعلت بالعالم؟".
وفي الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "منصات التواصل الاجتماعي.. رؤى وأصوات متعددة" تطل علينا ديما فراج، الناشطة على السوشيال ميديا، والفنانة زين عوض، ورسام الكاريكاتير عماد حجاج، ويديرها الإعلامي أسامة الجيتاوي، والإعلامية نسرين أبو دية، وتطرح الجلسة التي تليها عنوان "منصات التواصل الاجتماعي والخط الفاصل بين حرية التعبير والحض على الكراهية والعنف"، ويتحدث خلالها؛ خالد منصور عضو مجلس الإشراف في شركة ميتا، والدكتورة ستيفاني باركوس أستاذة الاتصال بجامعة شفيلد، والمحامية هالة عاهد، والفنانة ريم سعادة.
وتناقش الجلسة التي تتبعها السؤال الآتي "هل تتدخل الحكومات في السوشيال ميديا لحماية المجتمع أم للسيطرة على الفضاء العام"، ويتصدى للإجابة عليه كل من: الدكتور محمد أبو رمان الوزير الأسبق للثقافة والشباب، والسيد الهاشمي نويرة الرئيس المؤسس لنقابة الصحفيين التونسيين، ورئيس الحركة العربية للتغيير، احمد الطيبي، والسيد رائد سمور، خبير أمن المعلومات، وتديرها الإعلامية هناء الأعرج.
وفي الجلسة التي تناقش خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.. اتهامات مستمرة، يتحدث السيد أشرف زيتون رئيس قسم السياسات للشرق الأوسط في شركة ميتا، ونتفليكس سابقا، ومؤسس شركة ريادة وذكاء اصطناعي، خالد الأحمد، وكذلك السيد مجدي قبالين رئيس لجنة الأمن السيبراني في نقابة الصحفيين، وتديرها الناشطة أسماء أبو جبارة.
"حين يصبح المستحيل حقيقة.. أسئلة مستقبل الإعلام" جلسة يتحدث بها الإعلامي المصري والخبير في السوشال ميديا خالد البرماوي، والصحفية رنا صويص مؤسسة شركة "ويش بوكس ميديا"، ويديرها الإعلامي إبراهيم جيكات.
المؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، يستعرض في جلسة "25 عاما دفاعاً عن حرية التعبير والإعلام"، مسيرة مركز حماية وحرية الصحفيين، وأبرز محطات عمله.
المتحدث الرئيسي في جلسة ما بعد الافتتاح الدكتور مروان المعشر، نائب معهد كارنجي ووزير البلاط الملكي الأسبق يناقش قضية "الإعلام والاتصال.. صناعة الصراعات أم بناء المصالحات"، وتحاوره الإعلامية ميراشا غازي من تلفزيون الشرق في دبي.
الجلسة الأولى في اليوم الثاني تناقش العنوان التالي "الإعلاميون المحترفون والمؤثرون على السوشال ميديا... هل اختلفت المهنة... تبادل للأدوار أم صراع على الجمهور"، ويتحدث بها كل من: السيد سعد حتر، مدير الأخبار في قناة رؤيا، والسيد هاذان سعيد مدير السوشيال ميديا في قناة K24 من كوردستان العراق، والناشطة على منصات التواصل الاجتماعي زينة حمارنة، والمخرج والمذيع الأردني احمد سرور، وتدير هذه الجلسة الإعلامية أريج القاسم.
وينتقل الحضور والمشاركون والمشاركات ليتوزعوا/ يتوزعن على أربع جلسات متوازية بعناوين مختلفة: الجلسة الاولى بعنوان "الصحافة المكتوبة انتهت أم هي مقدمات لبدايات جديدة بأشكال مبتكرة" يتحدث فيها رئيس تحرير جردة الغد الزميل مكرم الطراونة، وتحاوره الإعلامية هبة جوهر، والجلسة الثانية بعنوان "الاتصال في العالم الرقمي.. التوظيف السياسي وصناعة اتجاهات الرأي العام" يتحدث بها السيد عبد الرحمن الحسامي المدير التنفيذي لشركة مكانة 360، وتديرها الإعلامية في التلفزيون العربي، هديل نماس، والجلسة الثالثة بعنوان "الإعلام العمومي.. هروب من أزمة مالية أم طريق لسيطرة الدولة.. أم حق للمجتمع" تتحدث بها السيدة بيان التل مستشارة إعلام واتصال وتربية إعلامية، وتحاورها الإعلامية في قناة رؤيا رفاه جواد، وجلسة متوازية أخيرة يتحدث بها كل من: المدير التنفيذي لمبادرة غربال من لبنان السيد أسعد ذيبان، والسيد معن البياري رئيس قسم الرأي في العربي الجديد من الدوحة، وتحاورهما السيدة إخلاص الخوالدة من اليونسكو.
وتعود الجلسات الرئيسية بجلسة تحت عنوان "حقوق الإنسان والمهمشون في الإعلام.. الحاضر الغائب.. قصص وحكايات المعاناة والانتهاكات"، ويتحدث بها، الإعلامية اللبنانية غادة عيد، والإعلامي والخبير الحقوقي، فادي القاضي، والسيدة جوليان جيرمان، منسقة برامج الجندر في نقابة الصحفيين البلجيكيين، والمدير التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، وتديرها الإعلامية في قناة المملكة غادة عمار.
وتستضيف الجلسة التي تليها الفنان الأردني زهير النوباني في جلسة "قصتي.. تجربة يرويها نجوم الإعلام والفن ومنصات التواصل الاجتماعي"، وتحاوره الإعلامية لانا القسوس.
وفي جلسة "الذكاء الاصطناعي وإعلام المستقبل" يتحدث مدير جمعية إنتاج، السيد نضال البيطار، وعميدة معهد الإعلام الأردني، الدكتورة ميرنا أبو زيد، والسيد حسام الحوراني رئيس قسم التعليم في شركة أورنج، وأستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة عمان الأهلية، الدكتور غيث المحادين، وتحاورهم الإعلامية في التلفزيون الأردني، كاثي فراج.
ويتحدث معالي صخر دودين وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام، بالإضافة إلى الدكتور محمد العريمي نقيب الصحفيين العمانيين، والسيد آزاد الشيخ يونس نقيب صحفيي كوردستان، ومسؤولة التدريب وضبط الجودة في جامعة بيرزيت، في جلسة تحمل عنوان "الإعلام ومساحات الفضاء العام.. متغيرات ومقاربات بين الشرق والغرب" والتي تديرها الإعلامية رنا الخمايسة من التلفزيون الأردني.
وفي ثالث أيام الملتقى، تفتتح الجلسات، بجلسة "هل يمكن للإعلام أن يتحرر من سلطة منصات التواصل الاجتماعي، وهل يمكن للسوشيال ميديا أن تستمر بمعزل عن محتوى وسائل الإعلام"، ويتحدث فيها كل من الصحفية البلجيكية فلورنس هنت، ونقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، بالإضافة إلى كلمة مصورة لمساعد المدير العام لليونسكو، توفيق الجلاصي، وتدير الحوار في هذه الجلسة الإعلامية المصرية دينا عصمت.
وفي الجلسة التي تليها، "إعلام المستقبل.. الريادة والابتكار ونماذج الاستدامة" يتحدث مروان جمعة وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور يزن حجازي، الأستاذ في جامعة الحسين التقنية، والمديرة التنفيذية في مؤسسة عبد الحميد شومان، آلاء أبو ليل، بالإضافة إلى السيد زيد ناصر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميديا سكوب، وتدير الحوار مؤسسة ومديرة مدرج لريادة الإعلام الرقمي، الإعلامية روان الجيوسي.
"الإعلاميون حين يصبحون أهدافا.. سيرة صحفيين وصحفيات سقطوا على خط النار" جلسة يتحدث بها الدكتورة جاكلين هريسون، ممثلة كرسي اليونسكو لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين"، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، وآدم كوجل من هيومن رايتس ووتش، وجاد شحرور من مؤسسة سمير قصير من لبنان، وتديرها الإعلامية في قناة المملكة ساندي الحباشنة.
يختتم الملتقى أعماله في جلسة "رسائل مستقبل الإعلام" ويتحدث بها الرئيس التنفيذي لمعهد الإعلام الأردني الدكتور مصطفى حمارنة، وتشارك بها السيدة كارين بدر، محللة السياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال كلمة مصورة، ويدر الحوار خلالها الزميل نضال منصور مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين.
يحظى الملتقى بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والسفارة الإيرلندية، والسفارة البلجيكية في عمّان، والصندوق الوطني للديمقراطية NED، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وشركة أورنج، كشريك اتصالات، وشركة جت شريك النقل، ومعهد الجزيرة للإعلام، وجامعة شفيلد شريك معرفي؛ وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان "شريك مدني".
ويساند الملتقى ويدعمه كشركاء إعلاميين، كل من: قناة الشرق، فضاءات ميديا (التلفزيون العربي، وجريدة العربي الجديد)، وجمعية الصحفيين العمانية، ونقابة الصحفيين العراقيين، ونقابة الصحفيين في كوردستان، ومدرج لريادة الإعلام الرقمي، وقناة المملكة، وقناة رؤيا، وراديو ميلودي، وشارع 6، وشركة مجد منصور.






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