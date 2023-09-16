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شدتها تماثل قنبلة نووية.. تفاصيل مرعبة عن العاصفة دانيال

9/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أستاذ في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو في روسيا، إن شدة إعصار استوائي كالعاصفة "دانيال" بليبيا، تعادل انفجار قنبلة ذرية يتكرر كل 20 ثانية.


وأكد سيرغي محمدو بحسب وكالة "نوفوستي": أن "الأعاصير الاستوائية قوية جدا لدرجة أنها تقارن بقنبلة كتلك التي سقطت على هيروشيما تنفجر كل 20 ثانية، وتعد العاصفة "دانيال" فريدة من نوعها لأنها لم تضعف تقريبا عندما وصلت إلى البر، لأن البحر الأبيض المتوسط كان محموما هذا العام بينما كان جنوب أوروبا بأكمله يعاني من موجات الحر".


وأضاف أن عاصفة استوائية متوسطة الشدة هي أكثر قدرة بـ200 مرة مما تنتجه كل المحطات الكهربائية القائمة في العالم معا.

ووفقا لخبراء من المركز الأمريكي لدراسة الأعاصير، توجد هناك طريقتان لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار، في الحالة الأولى يتم قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح، وفي الحالة الثانية يتم قياس الطاقة الدورانية للإعصار ورياحه الشديدة".

وتابع "فإذا قمنا بجمع هذه الأرقام وتحويلها إلى أطنان، فسنحصل على ما يقل قليلا عن 13 غيغا طن، ويعني ذلك أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية في التاريخ".

وكانت وسائل الإعلام الليبية أفادت بأن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال" تسببت في 10 سبتمبر الجاري في حدوث فيضانات وسيول في عدة مدن وبلدات شرق ليبيا.

ومن جهته قال الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر إن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها شرق ليبيا تجاوزت 11 ألفا، فيما لا يزال نحو 20 ألفا في عداد المفقودين. وكالات





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