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تحديث Iphone 12 استجابة لتحذيرات فرنسا

9/16/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية ((أبل)) أنها ستطرح تحديثًا لتطبيقات هواتف ((آيفون 12)) التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الإشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.
وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجرتها هيئة ((إيه.إن.إف.آر))، المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا.
وأكدت ((أبل)) أن هذه الخطوة مرتبطة ببروتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا، ولا يرتبط بمخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي ((آيفون 12)).
ومنذ طرحه في 2020، يحصل هاتف ((آيفون 12)) على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب ((أبل)).
يُذكر أن هيئة ((إيه.إن.إف.آر)) قالت إنه لن يتم السماح ببيع هواتف ((آيفون 12)) في المتاجر الفرنسية، مضيفةً أنه إذا لم تقم ((أبل)) بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء.
وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف ((آيفون 12))، لتحديد كمية الإشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف.
وكشفت الاختبارات أن هواتف ((آيفون 12)) تصدر كميات أكبر من المسموح به.
وبدلا من 4 وات لكل كيلوجرام كحد أقصى مسموح به، تصدر هواتف ((آيفون 12)) نحو 5.74 وات لكل كيلوجرام.

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