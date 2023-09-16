تحديث Iphone 12 استجابة لتحذيرات فرنسا
التاريخ
9/16/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية ((أبل)) أنها ستطرح تحديثًا لتطبيقات هواتف ((آيفون 12)) التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الإشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.
وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجرتها هيئة ((إيه.إن.إف.آر))، المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا.
وأكدت ((أبل)) أن هذه الخطوة مرتبطة ببروتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا، ولا يرتبط بمخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي ((آيفون 12)).
ومنذ طرحه في 2020، يحصل هاتف ((آيفون 12)) على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب ((أبل)).
يُذكر أن هيئة ((إيه.إن.إف.آر)) قالت إنه لن يتم السماح ببيع هواتف ((آيفون 12)) في المتاجر الفرنسية، مضيفةً أنه إذا لم تقم ((أبل)) بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء.
وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف ((آيفون 12))، لتحديد كمية الإشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف.
وكشفت الاختبارات أن هواتف ((آيفون 12)) تصدر كميات أكبر من المسموح به.
وبدلا من 4 وات لكل كيلوجرام كحد أقصى مسموح به، تصدر هواتف ((آيفون 12)) نحو 5.74 وات لكل كيلوجرام.
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