فقدان الاهتمام دلالة على ألزهايمر

فقدان الاهتمام دلالة على ألزهايمر
التاريخ
9/16/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح البروفيسور أندريه يميلين، أخصائي طب الأعصاب في الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية، العلامات غير الواضحة التي تشير إلى ظهور مرض ألزهايمر لدى الإنسان، وفق ((فيستي رو)).
ووفقا له، فإن العلامات التقليدية المعروفة للمرض تتمثل في فقدان الذاكرة، وعدم تطورها على الفور. كما يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو هواية من هواياته، أو أي شيء كان مولعا به.
ويعد مرض ألزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشارا، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك.
ويلاحظ هذه المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكرا.
وأشار البروفيسور إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة علاج فعالة لألزهايمر، وكذلك عن إجراءات يمكن أن تقي من الإصابة به.
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