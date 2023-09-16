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فقدان الاهتمام دلالة على ألزهايمر

9/16/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح البروفيسور أندريه يميلين، أخصائي طب الأعصاب في الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية، العلامات غير الواضحة التي تشير إلى ظهور مرض ألزهايمر لدى الإنسان، وفق ((فيستي رو)).
ووفقا له، فإن العلامات التقليدية المعروفة للمرض تتمثل في فقدان الذاكرة، وعدم تطورها على الفور. كما يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو هواية من هواياته، أو أي شيء كان مولعا به.
ويعد مرض ألزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشارا، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك.
ويلاحظ هذه المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكرا.
وأشار البروفيسور إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة علاج فعالة لألزهايمر، وكذلك عن إجراءات يمكن أن تقي من الإصابة به.

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