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علماء يبتكرون عقارا فعالا لإنقاص الوزن

9/16/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تمت الموافقة على استخدام عقار جديد لعلاج مرض السكري من النوع الثاني في المملكة المتحدة، ويمكن أن يكون ((تيرزيباتيد)) (الذي يُباع تحت الاسم التجاري مونجارو) متاحًا للوصفة الطبية بحلول عام 2024، وهو قابل للحقن، إذ يساعد الجسم على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم (السكريات) بعد الوجبات وتنظيم الشهية.
أظهرت الأبحاث التي أجريت على الدواء أنه أكثر فعالية في التحكم في نسبة السكر في الدم، ويؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر مقارنة بأدوية مرض السكري من النوع 2 (سيماغلوتيد) المتاحة حاليًا للوصفات الطبية.
ويشتق ((التيرزيباتيد)) من ببتيد الأنسولين المعتمد على الجلوكوز، الذي يحفز إطلاق الأنسولين، ولكن ما يميز ((التيرزيباتيد)) هو أنه يرتبط بمستقبلات هرمون آخر والذي يطلق الأنسولين أيضًا، وهذا يجعل من تيرزيباتيد أول ((محفز ثنائي الهرمونات)).
يتم إنتاج الهرمونات المحفزة للأنسولين بواسطة خلايا متخصصة في الأمعاء الغليظة والصغيرة، والتي تطلقها استجابة لارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة.
يعمل الهرمونان على البنكرياس لزيادة إنتاج هرمون الأنسولين، ما يخفض نسبة الغلوكوز في الدم. كما يبطئ سرعة إفراغ المعدة، مما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول. عند دمجها، كل هذه العناصر لها فوائد كبيرة في خفض مستويات السكر في الدم، وقد ثبت أيضًا أن هذه التأثيرات تؤدي إلى فقدان الوزن.
تستمر تأثيرات الهرمونان التي ينتجها جسمنا بشكل طبيعي حوالي دقيقتين فقط. لكن ((تيرزيباتيد)) يقوم بتعديل بنية هذه الهرمونات بحيث تتحلل ببطء وتكون أطول مفعولًا (تدوم نحو خمسة أيام). وهذا يعني أننا بحاجة لتناوله فقط مرة واحدة في الأسبوع.

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