الكوماندوز يسقط زعيم الجنوب - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/16/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتفاق انطلاقته المميزة، وحضوره المثير، في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره الـ4 بتغلبه على مضيفه أبها 3 /1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة للدوري، سجل للنواخذة موسى ديمبيلي ((58))، وربون كوايسون ((75))، وحامد الغامدي ((82))، ولزعيم الجنوب كارل إيكامبي ((90+8 ضربة جزاء))، ليرفع الكوماندوز رصيده إلى 13 نقطة، وظل زعيم الجنوب على 6 نقاط.
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