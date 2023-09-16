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رحيل عراب العربية الهلالية - جريدة الوطن السعودية

9/16/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي رئيس الهلال السابق، الأمير خالد بن محمد، الذي ترأس الهلال من أكتوبر 1994 إلى يوليو 1995، بعد معاناة مع المرض.
وتولى الأمير خالد بن محمد رئاسة الهلال بعد وفاة الأمير عبدالله بن سعد، الذي كان محبوبا لدى الجميع، مما جعل المسؤولية صعبة للغاية. لكن لحرصه على مصلحة الهلال، تولى الأمير الراحل رئاسته، ونجح في قيادته لتحقيق العديد من البطولات.
واستطاع الأمير خالد بن محمد أن يقود الهلال لتحقيق أول بطولة عربية، وهي كأس أبطال العرب مرتين متتاليتين في 1994 و1995.
كما توج الهلال تحت قيادة الأمير خالد بن محمد ببطولة كأس ولي العهد في 1995، بعد الفوز على الرياض في النهائي بهدف دون رد.
ويعد الأمير خالد بن محمد أحد أبرز الشخصيات الهلالية، ومن أعضاء شرفه الذين كانوا يسهمون في الأفكار والاقتراحات لناديهم مع مجموعة من الهلاليين طول الفترة الماضية.
- 1994 تولى رئاسة الهلال
- 1994 حقق مع الزعيم كأس العرب للمرة الأولى
- 1995 حقق اللقب العربي للمرة الثانية
- 1995 حقق كأس ولي العهد مع الزعيم
- 2023 توفي الرئيس الهلالي السابق

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