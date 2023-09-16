رحيل عراب العربية الهلالية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/16/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي رئيس الهلال السابق، الأمير خالد بن محمد، الذي ترأس الهلال من أكتوبر 1994 إلى يوليو 1995، بعد معاناة مع المرض.
وتولى الأمير خالد بن محمد رئاسة الهلال بعد وفاة الأمير عبدالله بن سعد، الذي كان محبوبا لدى الجميع، مما جعل المسؤولية صعبة للغاية. لكن لحرصه على مصلحة الهلال، تولى الأمير الراحل رئاسته، ونجح في قيادته لتحقيق العديد من البطولات.
واستطاع الأمير خالد بن محمد أن يقود الهلال لتحقيق أول بطولة عربية، وهي كأس أبطال العرب مرتين متتاليتين في 1994 و1995.
كما توج الهلال تحت قيادة الأمير خالد بن محمد ببطولة كأس ولي العهد في 1995، بعد الفوز على الرياض في النهائي بهدف دون رد.
ويعد الأمير خالد بن محمد أحد أبرز الشخصيات الهلالية، ومن أعضاء شرفه الذين كانوا يسهمون في الأفكار والاقتراحات لناديهم مع مجموعة من الهلاليين طول الفترة الماضية.
- 1994 تولى رئاسة الهلال
- 1994 حقق مع الزعيم كأس العرب للمرة الأولى
- 1995 حقق اللقب العربي للمرة الثانية
- 1995 حقق كأس ولي العهد مع الزعيم
- 2023 توفي الرئيس الهلالي السابق
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