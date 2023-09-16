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علاج سيولة الدم عند الأطفال

9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. استبدال عوامل تجلط الدم
يُعد استبدال عوامل تجلط الدم العلاج الأكثر شيوعًا لسيولة الدم، والذي يتضمن أخذ حقن وريدية تحتوي على عوامل التجلط التي يحتاجها الجسم في ذراع الطفل أو عبر جهازٍ خاص مثبتٍ في صدره،﻿ ويختلف نوع عوامل التجلط التي سيتلقاها باختلاف نوع الهيموفيليا لديه.
2. العلاجات الدوائية
- مضادات انحلال الفبرين: يلجأ الطبيب إلى هذه الأدوية لعلاج نزيف الأنف والفم لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا؛ لأنها تمنع تحلل جلطات الدم بسرعة، وبالتالي تُساعد على علاج النزيف.
- إيميسيزوماب: يعمل هذا الدواء بطريقة مشابهة لعامل التجلط رقم 8، لذا يستخدمه الطبيب لمنع النزيف في الحالات المتوسطة أو الشديدة من الهيموفيليا أ.﻿
- دزموبريسين: يُستخدم هذا الدواء لإيقاف النزيف، ويلجأ إليه الطبيب لعلاج الحالات الطفيفة من الهيموفيليا أ.
3. علاجات أخرى
- نقل الدم: يُمكن أن يلجأ الطبيب إلى نقل الدم في حال أصيب الطفل بنزيفٍ شديد.
- العلاج الطبيعي: قد تُسبب الهيموفيليا نزيفًا في المفاصل أحيانًا، والذي من شأنّه أن يُؤثر على المفاصل ويُسبب تلفها، ويلجأ الطبيب إلى العلاج الطبيعي لتخفيف أعراض هذه الحالة.
- الجراحة: قد يكون ضرر المفاصل الناجم عن النزيف شديدًا، وهذا يستدعي إجراء عملية جراحية لإصلاحه في العادة.

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