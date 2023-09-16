علاج سيولة الدم عند الأطفال

علاج سيولة الدم عند الأطفال
التاريخ
9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. استبدال عوامل تجلط الدم
يُعد استبدال عوامل تجلط الدم العلاج الأكثر شيوعًا لسيولة الدم، والذي يتضمن أخذ حقن وريدية تحتوي على عوامل التجلط التي يحتاجها الجسم في ذراع الطفل أو عبر جهازٍ خاص مثبتٍ في صدره، ويختلف نوع عوامل التجلط التي سيتلقاها باختلاف نوع الهيموفيليا لديه.
2. العلاجات الدوائية
- مضادات انحلال الفبرين: يلجأ الطبيب إلى هذه الأدوية لعلاج نزيف الأنف والفم لدى الأطفال المصابين بالهيموفيليا؛ لأنها تمنع تحلل جلطات الدم بسرعة، وبالتالي تُساعد على علاج النزيف.
- إيميسيزوماب: يعمل هذا الدواء بطريقة مشابهة لعامل التجلط رقم 8، لذا يستخدمه الطبيب لمنع النزيف في الحالات المتوسطة أو الشديدة من الهيموفيليا أ.
- دزموبريسين: يُستخدم هذا الدواء لإيقاف النزيف، ويلجأ إليه الطبيب لعلاج الحالات الطفيفة من الهيموفيليا أ.
3. علاجات أخرى
- نقل الدم: يُمكن أن يلجأ الطبيب إلى نقل الدم في حال أصيب الطفل بنزيفٍ شديد.
- العلاج الطبيعي: قد تُسبب الهيموفيليا نزيفًا في المفاصل أحيانًا، والذي من شأنّه أن يُؤثر على المفاصل ويُسبب تلفها، ويلجأ الطبيب إلى العلاج الطبيعي لتخفيف أعراض هذه الحالة.
- الجراحة: قد يكون ضرر المفاصل الناجم عن النزيف شديدًا، وهذا يستدعي إجراء عملية جراحية لإصلاحه في العادة.
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