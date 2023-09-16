Saturday, 16 September 2023 10:55 GMT

صناعة أول جنين بشري

9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وكالات الأخبار العالمية مؤخرًا خبرًا علميًا تمت صياغته بعدة عناوين مثيرة للجدل.. في معهد وايزمان للعلوم الإسرائيلي، نجح فريق علمي بقيادة الدكتور يعقوب حنا في الوصول إلى نموذج ((مشابه)) لجنين الإنسان في عمر 14 يومًا.
بعض الوكالات وصفته بأنه نجاح لأول جنين (صناعي/ Synthetic) في العالم من خلية واحدة، وبدون بويضة وحيوان منوي! القصة بدأت منذ عام 2013 بتجارب جنينية على أجنة الفئران، حتى وصلت إلى تطوير طريقة لإعادة برمجة الخلايا الجسدية لتعود إلى قدرتها السابقة على الانقسام والتمايُز الخلوي بمعنى إنتاج خلايا مختلفة عن الخلية الأم في التركيب والوظيفة.
ما الذي فعله العلماء بالضبط؟ وهل يصدق عليه وصف الجنين الصناعي؟ الخلية الجسدية العادية تستطيع أن تعطي خلية مشابهة لها فقط في الشكل والوظيفة، ولكن من خلال تقنية برمجة الخلية استطاع الفريق أن يعدلوا من قدرتها، وكأنهم أعادوا ضبط عقارب الساعة على الوراء، والعودة بالخلية إلى مرحلة الخلية البسيطة (Naïve cell)، التي لديها القدرة على إنتاج كل أنواع الخلايا الأخرى.
بدأت التجربة بـ120 خلية، تم وضعها في بيئة محكمة، وتم استحثاثها كيميائيًا على النمو والأقسام، استطاع 1% فقط من مجموع الخلايا أن ينمو ويتشكل على صورة نموذج مشابه، وليس مطابقًا للجنين الإنساني عند عمر 14 يومًا، يقول الدكتور يعقوب ما فعلناه هو أننا تركنا الخلية البسيطة تسير باتجاه النمو وتكوين الجنين، إذا استعمال كلمة صناعة هنا خطأ كبير، حيث إن ما حصل هو تعديل لبنية الخلية الحية الموجودة أساسًا وليس إيجادًا من العدم.
يرى العلماء أن هذا الإنجاز سيفتح الباب أمام دراسة الجنين في فترة كانت تعتبر صندوقًا أسود لا يمكن فتحه، وهذا بالطبع سيساعد في تطوير تقنيات التلقيح الصناعي خارج الرحم، وتلافي المشاكل التي تؤدي إلى فشل عملية التلقيح أو الانغراس في الرحم لاحقًا، كذلك دراسة تأثير الأدوية على تكون الجنين ونشوء الأمراض الوراثية، أما الذين في قلوبهم مرض فيسعون إلى استغلال العلم، بفهمهم المعوّج، في سِجالهم ضد الأديان، وإثبات أن الحياة لا تحتاج إلى خالق!.

MENAFN16092023000089011017ID1107082050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث