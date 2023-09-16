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بيع سترة ديانا بمليون دولار

9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار ((سوثبي)) في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق مجلة ((فوغ)).
وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفًا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو من سنة 1981، حينما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها من الأمير تشارلز، الملك حاليًا.
وفي الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة، وهي من العلامة التجارية البريطانية ((وورم آند ووندرفول))، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.
واستبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعدما تعرضت للتلف، وفقد مؤسسا ((وورم آند ووندرفول))، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفتها أوزبورن في علية منزلها في وقت سابق من هذا العام.
وأصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، ففي سنة 2022، أطلقت شركة ((راوينغ بليزرز)) إعادة إصدار للسترة وسط ضجة كبيرة، ولا تزال شركة ((وورم آند ووندرفول)) تبيعها أيضًا مقابل 248 دولارًا.

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