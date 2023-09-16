بيع سترة ديانا بمليون دولار
التاريخ
9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار ((سوثبي)) في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق مجلة ((فوغ)).
وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفًا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو من سنة 1981، حينما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها من الأمير تشارلز، الملك حاليًا.
وفي الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة، وهي من العلامة التجارية البريطانية ((وورم آند ووندرفول))، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.
واستبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعدما تعرضت للتلف، وفقد مؤسسا ((وورم آند ووندرفول))، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفتها أوزبورن في علية منزلها في وقت سابق من هذا العام.
وأصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، ففي سنة 2022، أطلقت شركة ((راوينغ بليزرز)) إعادة إصدار للسترة وسط ضجة كبيرة، ولا تزال شركة ((وورم آند ووندرفول)) تبيعها أيضًا مقابل 248 دولارًا.
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