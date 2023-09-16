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غدا.. انطلاق معرض فوديكس في الرياض

9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس 50 دولة حول العالم على تقديم أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية خلال فعاليات المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية ((فوديكس السعودية))، والذي يحظى في نسخته العاشرة بدعم إستراتيجي من هيئة فنون الطهي، وبرعاية الرواد الوطنيين في قطاع الأغذية.
ويشهد المعرض، الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد بالرياض، مجموعة كبيرة من العروض الحية وورش العمل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

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