غدا.. انطلاق معرض فوديكس في الرياض
التاريخ
9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس 50 دولة حول العالم على تقديم أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية خلال فعاليات المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية ((فوديكس السعودية))، والذي يحظى في نسخته العاشرة بدعم إستراتيجي من هيئة فنون الطهي، وبرعاية الرواد الوطنيين في قطاع الأغذية.
ويشهد المعرض، الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد بالرياض، مجموعة كبيرة من العروض الحية وورش العمل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.
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